Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 сентября − 3 октября

Да придет «Веном 2»!
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВЕНОМ 2
|SPPR
|1800
|650 000 000
|8 933 480
|361 111
|-
|2
|ДЮНА
|UPI
|1500
|170 000 000
|2 336 449
|113 333
|-52
|3
|КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ
|SPPR
|900
|23 000 000
|316 108
|25 556
|-61
|4
|MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|CPP
|1500
|22 000 000
|302 364
|14 667
|-52
|5
|БОСС-МОЛОКОСОС 2
|UPI
|600
|15 000 000
|206 157
|25 000
|-40
|6
|ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ
|WDS
|800
|11 000 000
|151 182
|13 750
|-58
|891 000 000
|12 245 739
Самой главной новинкой уикенда станет продолжение франшизы, основанной на комиксах Marvel, – ВЕНОМ 2 (SPPR). Релиз уже поставил рекорд предпродаж постковидного периода, а его небольшой хронометраж позволит получить огромное количество сеансов в первую неделю проката. Напомним, что в 2018 году первая часть брала на старте примерно 850 млн рублей. В нынешних условиях рынка такие цифры пока кажутся слишком невероятными, поэтому осторожно предположим, что проект сможет заработать порядка 650 млн рублей за четыре дня проката.
Остальные новинки показывают слабый уровень предпродаж и скорее всего не смогут преодолеть 10-миллионную отметку сборов по итогу уикенда.
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29.09.2021 Автор: БК