Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 сентября − 3 октября

Самой главной новинкой уикенда станет продолжение франшизы, основанной на комиксах Marvel, – ВЕНОМ 2 (SPPR). Релиз уже поставил рекорд предпродаж постковидного периода, а его небольшой хронометраж позволит получить огромное количество сеансов в первую неделю проката. Напомним, что в 2018 году первая часть брала на старте примерно 850 млн рублей. В нынешних условиях рынка такие цифры пока кажутся слишком невероятными, поэтому осторожно предположим, что проект сможет заработать порядка 650 млн рублей за четыре дня проката.

Остальные новинки показывают слабый уровень предпродаж и скорее всего не смогут преодолеть 10-миллионную отметку сборов по итогу уикенда.

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29.09.2021 Автор: БК