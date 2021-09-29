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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 сентября − 3 октября


Да придет «Веном 2»!

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВЕНОМ 2 SPPR 1800 650 000 000 8 933 480 361 111 -
2 ДЮНА UPI 1500 170 000 000 2 336 449 113 333 -52
3 КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ SPPR 900 23 000 000 316 108 25 556 -61
4 MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ CPP 1500 22 000 000 302 364 14 667 -52
5 БОСС-МОЛОКОСОС 2 UPI 600 15 000 000 206 157 25 000 -40
6 ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ WDS 800 11 000 000 151 182 13 750 -58
  891 000 000 12 245 739  

Самой главной новинкой уикенда станет продолжение франшизы, основанной на комиксах Marvel, – ВЕНОМ 2 (SPPR). Релиз уже поставил рекорд предпродаж постковидного периода, а его небольшой хронометраж позволит получить огромное количество сеансов в первую неделю проката. Напомним, что в 2018 году первая часть брала на старте примерно 850 млн рублей. В нынешних условиях рынка такие цифры пока кажутся слишком невероятными, поэтому осторожно предположим, что проект сможет заработать порядка 650 млн рублей за четыре дня проката.

Остальные новинки показывают слабый уровень предпродаж и скорее всего не смогут преодолеть 10-миллионную отметку сборов по итогу уикенда.

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29.09.2021 Автор: БК