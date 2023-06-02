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Касса России: лидером четверга стал «Форсаж 10»

Автор: БК
2 июня 2023

За гоночным экшном следуют комедия, мультфильм и боевик

Лидером отечественного проката стал пиратский релиз ФОРСАЖ 10. Картина набрала 15,4 млн рублей. На данный момент его совокупные сборы стремятся к 100 млн рублей. 

С результатом 10,8 млн рублей второй пришла комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (CP). Теперь фильм Виктора Шамирова может пополнить свою копилку еще на 70 млн рублей по итогу уикенда.

Совсем немного от серебряного призера, собрав примерно по 10,2 млн рублей, отстали две новинки недели: мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (VLG) и боевик ПЕРЕВОДЧИК (VLG). Первый очень хорошо стартовал за счет Дня Защиты детей, и поэтому ожидать высокого множителя от проекта не стоит, скорее всего, его результат окажется в районе 50-60 млн рублей. Новый фильм Гая Ричи же вполне может пободаться за лидерство с результатом в районе 70 млн рублей за четыре дня проката.

С шестой строчки чарта стартовала американская комедия УИКЕНД С БАТЕЙ (AK). Фильм с Робертом Де Ниро в главной роли освоил в стартовый четверг 4,5 млн рублей, что должно будет вылиться в 25-30 млн рублей к вечеру воскресенья.

Фото: кадр из фильма Форсаж 10.
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Предварительные сборы за четверг 01.06.2023 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 01.06.2023 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 01.06.2023 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ФОРСАЖ 10
Fast X		 - 2 -(149) 15 446 571$190 722 -22,8% 161 717 128$2 022 222 -
2 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ
 CP 2 -(1974) 10 800 000$133 350 -75,4% 214 200 000$2 678 504 -
3 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!»
 VLG 1 -(1803) 10 294 864$127 113 - 10 294 864$127 113 -
4 ПЕРЕВОДЧИК
The Covenant		 VLG 1 -(1538) 10 192 435$125 848 - 10 192 435$125 848 -
5 ВЫЗОВ
 CP 7 -(596) 6 300 000$77 787 -16,0% 1 688 000 000$20 673 607 -
6 УИКЕНД С БАТЕЙ
About My Father		 AK 1 -(1439) 4 481 451$55 333 - 4 481 451$55 333 -
7 ТРИО В ПЕРЬЯХ 2
Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel		 NKI 3 -(1904) 3 499 560$43 210 -11,5% 64 754 332$801 812 -
8 ДО РАССВЕТА
 SBF 1 -(374) 2 068 123$25 536 - 2 068 123$25 536 -
9 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
 NMG 6 -(315) 1 933 163$23 869 43,3% 205 108 472$2 512 660 -
10 МЕГАЛОДОН
The Black Demon		 AK 3 -(526) 1 723 132$21 276 -53,2% 99 920 707$1 237 255 -
11 ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА
Jurassic Pet. The Lost Secret		 PIFD 1 -(451) 1 702 394$21 020 - 1 702 394$21 020 -
12 ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ
 CRP 3 -(503) 1 377 765$17 012 -60,9% 83 573 184$1 034 834 -
13 МОЙ ПЕС РУНИ
My Lovely Puppy		 KNLG 2 -(393) 1 327 451$16 390 12,2% 11 921 402$149 073 -
14 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ
 CP 4 -(153) 800 000$9 878 -46,7% 82 000 000$1 069 240 -
15 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СКИНАМАРИНК
Skinamarink		 WP 1 -(251) 688 058$8 496 - 688 058$8 496 -
16 ПРОКЛЯТИЕ. НОЧЬ СТРАХА
You Are Not My Mother		 ARM 1 -(251) 417 309$5 153 - 417 309$5 153 -
17 БЕГЛЕЦ
Kandahar		 GF 2 -(237) 358 078$4 421 -81,4% 15 809 963$197 699 -
18 БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ
Daliland		 VLG 2 -(1) 232 904$2 876 -60,7% 6 119 110$76 518 -
ИТОГО ТОП-18:
73 643 258 $909 288
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.99 руб.

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ДО РАССВЕТА (SBF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СКИНАМАРИНК / Skinamarink (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПЕРЕВОДЧИК / The Covenant (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА / Jurassic Pet. The Lost Secret (PIFD) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРОКЛЯТИЕ. НОЧЬ СТРАХА / You Are Not My Mother (ARM) данные не предоставлены дистрибьютором.
УИКЕНД С БАТЕЙ / About My Father (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
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--AKАтмосфера кино
ARMArna MediaCPЦентрал Партнершип
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SBFСБ ФильмVLGВольга
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Прогноз
Сборов за уикенд 01.06–04.06
ПЕРЕВОДЧИК 70 000 000
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ… 68 000 000
МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ… 50 000 000
ВЫЗОВ 30 000 000
УИКЕНД С БАТЕЙ 25 000 000
ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 14 000 000