Касса России: лидером четверга стал «Форсаж 10»
За гоночным экшном следуют комедия, мультфильм и боевик
Лидером отечественного проката стал пиратский релиз ФОРСАЖ 10. Картина набрала 15,4 млн рублей. На данный момент его совокупные сборы стремятся к 100 млн рублей.
С результатом 10,8 млн рублей второй пришла комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (CP). Теперь фильм Виктора Шамирова может пополнить свою копилку еще на 70 млн рублей по итогу уикенда.
Совсем немного от серебряного призера, собрав примерно по 10,2 млн рублей, отстали две новинки недели: мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (VLG) и боевик ПЕРЕВОДЧИК (VLG). Первый очень хорошо стартовал за счет Дня Защиты детей, и поэтому ожидать высокого множителя от проекта не стоит, скорее всего, его результат окажется в районе 50-60 млн рублей. Новый фильм Гая Ричи же вполне может пободаться за лидерство с результатом в районе 70 млн рублей за четыре дня проката.
С шестой строчки чарта стартовала американская комедия УИКЕНД С БАТЕЙ (AK). Фильм с Робертом Де Ниро в главной роли освоил в стартовый четверг 4,5 млн рублей, что должно будет вылиться в 25-30 млн рублей к вечеру воскресенья.
Фото: кадр из фильма Форсаж 10.
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
Предварительные сборы за четверг 01.06.2023 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 01.06.2023
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 01.06.2023
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ФОРСАЖ 10
Fast X
|-
|2
|-(149)
|15 446 571$190 722
|-22,8%
|161 717 128$2 022 222
|-
|2
|НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ
|CP
|2
|-(1974)
|10 800 000$133 350
|-75,4%
|214 200 000$2 678 504
|-
|3
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!»
|VLG
|1
|-(1803)
|10 294 864$127 113
|-
|10 294 864$127 113
|-
|4
|ПЕРЕВОДЧИК
The Covenant
|VLG
|1
|-(1538)
|10 192 435$125 848
|-
|10 192 435$125 848
|-
|5
|ВЫЗОВ
|CP
|7
|-(596)
|6 300 000$77 787
|-16,0%
|1 688 000 000$20 673 607
|-
|6
|УИКЕНД С БАТЕЙ
About My Father
|AK
|1
|-(1439)
|4 481 451$55 333
|-
|4 481 451$55 333
|-
|7
|ТРИО В ПЕРЬЯХ 2
Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel
|NKI
|3
|-(1904)
|3 499 560$43 210
|-11,5%
|64 754 332$801 812
|-
|8
|ДО РАССВЕТА
|SBF
|1
|-(374)
|2 068 123$25 536
|-
|2 068 123$25 536
|-
|9
|ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|NMG
|6
|-(315)
|1 933 163$23 869
|43,3%
|205 108 472$2 512 660
|-
|10
|МЕГАЛОДОН
The Black Demon
|AK
|3
|-(526)
|1 723 132$21 276
|-53,2%
|99 920 707$1 237 255
|-
|11
|ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА
Jurassic Pet. The Lost Secret
|PIFD
|1
|-(451)
|1 702 394$21 020
|-
|1 702 394$21 020
|-
|12
|ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ
|CRP
|3
|-(503)
|1 377 765$17 012
|-60,9%
|83 573 184$1 034 834
|-
|13
|МОЙ ПЕС РУНИ
My Lovely Puppy
|KNLG
|2
|-(393)
|1 327 451$16 390
|12,2%
|11 921 402$149 073
|-
|14
|14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ
|CP
|4
|-(153)
|800 000$9 878
|-46,7%
|82 000 000$1 069 240
|-
|15
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СКИНАМАРИНК
Skinamarink
|WP
|1
|-(251)
|688 058$8 496
|-
|688 058$8 496
|-
|16
|ПРОКЛЯТИЕ. НОЧЬ СТРАХА
You Are Not My Mother
|ARM
|1
|-(251)
|417 309$5 153
|-
|417 309$5 153
|-
|17
|БЕГЛЕЦ
Kandahar
|GF
|2
|-(237)
|358 078$4 421
|-81,4%
|15 809 963$197 699
|-
|18
|БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ
Daliland
|VLG
|2
|-(1)
|232 904$2 876
|-60,7%
|6 119 110$76 518
|-
Смотрите также
Также стартовали
|-
|-
|AK
|Атмосфера кино
|ARM
|Arna Media
|CP
|Централ Партнершип
|CRP
|Каропрокат
|GF
|Global Film
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PIFD
|Planeta Inform Film Distribution
|SBF
|СБ Фильм
|VLG
|Вольга
|WP
|World Pictures