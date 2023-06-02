Касса России: лидером четверга стал «Форсаж 10»

За гоночным экшном следуют комедия, мультфильм и боевик

Лидером отечественного проката стал пиратский релиз ФОРСАЖ 10. Картина набрала 15,4 млн рублей. На данный момент его совокупные сборы стремятся к 100 млн рублей.

С результатом 10,8 млн рублей второй пришла комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (CP). Теперь фильм Виктора Шамирова может пополнить свою копилку еще на 70 млн рублей по итогу уикенда.



Совсем немного от серебряного призера, собрав примерно по 10,2 млн рублей, отстали две новинки недели: мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (VLG) и боевик ПЕРЕВОДЧИК (VLG). Первый очень хорошо стартовал за счет Дня Защиты детей, и поэтому ожидать высокого множителя от проекта не стоит, скорее всего, его результат окажется в районе 50-60 млн рублей. Новый фильм Гая Ричи же вполне может пободаться за лидерство с результатом в районе 70 млн рублей за четыре дня проката.



С шестой строчки чарта стартовала американская комедия УИКЕНД С БАТЕЙ (AK). Фильм с Робертом Де Ниро в главной роли освоил в стартовый четверг 4,5 млн рублей, что должно будет вылиться в 25-30 млн рублей к вечеру воскресенья.



Фото: кадр из фильма Форсаж 10.

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