Касса четверга: «Операция «Фортуна» стала лучшей новинкой

Новый «Аватар» расположился на третьей строчке

Прокат по итогам четверга возглавил ЧЕБУРАШКА (CP) с 78 млн рублей, ставший также самым кассовым проектом в российском прокате за всю историю. За уикенд релиз соберет порядка 600-700 млн рублей.

ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (GF) стартовала с отметки в 28 млн рублей. Такой результат позволит релизу собрать к вечеру воскресенья около 200 млн рублей.

Фильм ОДНИ НА КАНИКУЛАХ (CP) заработал 1,3 млн рублей в четверг. К концу выходных сборы проекта составят порядка 10 млн рублей.

Сборы фантастического проекта АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, который демонстрируется, в частности, в рамках «предсеансового обслуживания» с отечественными короткими метрами, составили порядка 26 млн по итогам четверга. За выходные релиз соберет в пиратском прокате не менее 150 млн рублей.