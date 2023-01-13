Касса четверга: «Операция «Фортуна» стала лучшей новинкой
Новый «Аватар» расположился на третьей строчке
Прокат по итогам четверга возглавил ЧЕБУРАШКА (CP) с 78 млн рублей, ставший также самым кассовым проектом в российском прокате за всю историю. За уикенд релиз соберет порядка 600-700 млн рублей.
ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (GF) стартовала с отметки в 28 млн рублей. Такой результат позволит релизу собрать к вечеру воскресенья около 200 млн рублей.
Фильм ОДНИ НА КАНИКУЛАХ (CP) заработал 1,3 млн рублей в четверг. К концу выходных сборы проекта составят порядка 10 млн рублей.
Сборы фантастического проекта АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, который демонстрируется, в частности, в рамках «предсеансового обслуживания» с отечественными короткими метрами, составили порядка 26 млн по итогам четверга. За выходные релиз соберет в пиратском прокате не менее 150 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 12.01.2023 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 12.01.2023
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 12.01.2023
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ЧЕБУРАШКА
|CP
|3
|-(2028)
|77 900 000$1 128 658
|-
|3 340 100 000$46 826 020
|-
|2
|ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
Operation Fortune: Ruse de guerre
|GF
|1
|-(1412)
|28 344 988$410 678
|-
|28 344 988$410 678
|-
|3
|АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ
Avatar: The Way of Water
|-
|1
|-(114)
|26 016 423$376 940
|-
|26 016 423$376 940
|-
|4
|ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5
|VLG
|3
|-(1821)
|1 889 905$27 382
|-
|423 392 612$5 935 688
|-
|5
|НЕПОСЛУШНИК 2
|CRP
|5
|-(474)
|1 820 494$26 376
|-
|469 328 984$7 407 339
|-
|6
|АСТРАЛ: ПОТОМСТВО
Leave
|EXP
|2
|-(801)
|1 735 968$25 152
|-
|46 992 105$668 071
|-
|7
|МИРА
|AK
|4
|-(568)
|1 373 277$19 897
|-
|253 917 400$3 600 133
|-
|8
|ОДНИ НА КАНИКУЛАХ
Hotel Sinestra
|CP
|1
|-(1114)
|1 300 000$18 835
|-
|1 300 000$18 835
|-
|9
|КРОВЬ
Blood
|CP
|1
|-(563)
|1 300 000$18 835
|-
|1 300 000$18 835
|-
|10
|БЫВШИЕ. HAPPY END
|CP
|4
|-(103)
|620 000$8 983
|-
|169 800 000$2 407 486
|-
|11
|КЛИПМЕЙКЕРЫ
|AK
|2
|-(213)
|413 671$5 993
|-
|17 040 347$242 257
|-
|12
|КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА
Play Dead
|WP
|2
|-(150)
|401 446$5 816
|-
|21 040 055$299 119
|-
|13
|ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
|VLG
|4
|-(686)
|318 854$4 620
|-
|234 466 405$3 324 350
|-
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|Global Film
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