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Касса четверга: «Операция «Фортуна» стала лучшей новинкой

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова
13 января 2023

Новый «Аватар» расположился на третьей строчке

Прокат по итогам четверга возглавил ЧЕБУРАШКА (CP) с 78 млн рублей, ставший также самым кассовым проектом в российском прокате за всю историю. За уикенд релиз соберет порядка 600-700 млн рублей.

ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (GF) стартовала с отметки в 28 млн рублей. Такой результат позволит релизу собрать к вечеру воскресенья около 200 млн рублей.

Фильм ОДНИ НА КАНИКУЛАХ (CP) заработал 1,3 млн рублей в четверг. К концу выходных сборы проекта составят порядка 10 млн рублей.

Сборы фантастического проекта АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, который демонстрируется, в частности, в рамках «предсеансового обслуживания» с отечественными короткими метрами, составили порядка 26 млн по итогам четверга. За выходные релиз соберет в пиратском прокате не менее 150 млн рублей. 

Предварительные сборы за четверг 12.01.2023 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 12.01.2023 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 12.01.2023 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ЧЕБУРАШКА
 CP 3 -(2028) 77 900 000$1 128 658 - 3 340 100 000$46 826 020 -
2 ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
Operation Fortune: Ruse de guerre		 GF 1 -(1412) 28 344 988$410 678 - 28 344 988$410 678 -
3 АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ
Avatar: The Way of Water		 - 1 -(114) 26 016 423$376 940 - 26 016 423$376 940 -
4 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5
 VLG 3 -(1821) 1 889 905$27 382 - 423 392 612$5 935 688 -
5 НЕПОСЛУШНИК 2
 CRP 5 -(474) 1 820 494$26 376 - 469 328 984$7 407 339 -
6 АСТРАЛ: ПОТОМСТВО
Leave		 EXP 2 -(801) 1 735 968$25 152 - 46 992 105$668 071 -
7 МИРА
 AK 4 -(568) 1 373 277$19 897 - 253 917 400$3 600 133 -
8 ОДНИ НА КАНИКУЛАХ
Hotel Sinestra		 CP 1 -(1114) 1 300 000$18 835 - 1 300 000$18 835 -
9 КРОВЬ
Blood		 CP 1 -(563) 1 300 000$18 835 - 1 300 000$18 835 -
10 БЫВШИЕ. HAPPY END
 CP 4 -(103) 620 000$8 983 - 169 800 000$2 407 486 -
11 КЛИПМЕЙКЕРЫ
 AK 2 -(213) 413 671$5 993 - 17 040 347$242 257 -
12 КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА
Play Dead		 WP 2 -(150) 401 446$5 816 - 21 040 055$299 119 -
13 ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
 VLG 4 -(686) 318 854$4 620 - 234 466 405$3 324 350 -
ИТОГО ТОП-13:
143 435 026 $2 078 166
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 69.02 руб.

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АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ / Avatar: The Way of Water (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
КРОВЬ / Blood (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ / Operation Fortune: Ruse de guerre (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
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--AKАтмосфера кино
CPЦентрал ПартнершипCRPКаропрокат
EXPЭкспонента ФильмGFGlobal Film
SMKTСамокатVLGВольга
WPWorld Pictures
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Прогноз
Сборов за уикенд 12–15.01
ЧЕБУРАШКА 700 000 000
ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО… 270 000 000
ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 40 000 000
НЕПОСЛУШНИК 2 25 000 000
МИРА 20 000 000