Касса четверга: «King's Man: Начало» стартует с первой позиции
Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова
14 января 2022
Следом идет триллер «Крик»
На первую строчку по итогам четверга вышел фантастический боевик KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS) с 24,4 млн рублей. Этот результат позволит новой части франшизы на стартовом уикенде собрать лишь 140-160 млн рублей.
Второе место в чарта занял триллер КРИК (CP), который заработал 14,9 млн рублей. Ребут знаменитой франшизы теперь может рассчитывать на 60-70 млн рублей к концу недели.
Еще одна новинка уикенда в топ-10 — картинка Пола Томаса Андерсона ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (UPI). Фильм собрал 1,7 млн рублей, что может вылиться в порядка 10 млн рублей по итогам выходных.
Предварительные сборы за четверг 13.01.2022 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 13.01.2022
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 13.01.2022
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|KING'S MAN: НАЧАЛО
The King's Man
|WDS
|1
|-(1869)
|24 469 418$328 316
|-
|24 469 418$328 316
|-
|2
|КРИК
Scream
|CPP
|1
|-(1710)
|14 900 000$199 919
|-
|14 900 000$199 919
|-
|3
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|WDS
|4
|-(1496)
|6 785 318$91 041
|-
|1 966 010 488$26 643 319
|-
|4
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
Spiderman: No Way Home
|SPPR
|5
|-(750)
|6 300 000$84 530
|-
|2 725 900 000$36 911 307
|-
|5
|ЧЕМПИОН МИРА
|CP
|3
|-(1792)
|3 100 000$41 594
|-
|339 700 000$4 612 356
|-
|6
|ЗВЕРОПОЙ 2
Sing 2
|UPI
|4
|-(1593)
|2 927 083$39 274
|-
|714 520 931$9 683 168
|-
|7
|ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА
Licorice Pizza
|UPI
|1
|-(295)
|1 717 606$23 046
|-
|2 354 926$31 597
|-
|8
|ДОМ GUCCI
House of Gucci
|UPI
|7
|-(224)
|1 642 716$22 041
|-
|617 389 168$8 346 481
|-
|9
|СВИНГЕРЫ
|VLG
|2
|-(791)
|1 232 689$16 540
|-
|58 854 521$792 227
|-
|10
|ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ
|SPPR
|3
|-(1010)
|1 100 000$14 759
|-
|358 000 000$4 860 828
|-
|11
|МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ
The Matrix Resurrections
|UPI
|5
|-(220)
|429 956$5 769
|-
|580 478 365$7 860 235
|-
|12
|ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ
Agnes
|EXP
|2
|-(315)
|266 349$3 574
|-
|18 299 343$246 323
|-
|13
|ЧЕРНЫЙ ЯЩИК
Black Box
|PVZGL
|2
|-(116)
|261 260$3 505
|-
|12 239 912$164 759
|-
|14
|ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК
Flag Day
|EXP
|1
|-(224)
|247 656$3 323
|-
|247 656$3 323
|-
ИТОГО ТОП-14:
65 380 051 $877 231
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.53 руб.
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Также стартовали
KING'S MAN: НАЧАЛО / The King's Man (WDS) данные не предоставлены дистрибьютором.
КРИК / Scream (CPP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА / Licorice Pizza (UPI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК / Flag Day (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
|CP
|Централ Партнершип
|CPP
|Централ Партнершип Paramount
|EXP
|Экспонента Фильм
|PVZGL
|Про:взгляд
|SPPR
|SPPR
|UPI
|UPI
|VLG
|Вольга
|WDS
|WDS
Сборов за уикенд 13–16.01
KING'S MAN: НАЧАЛО 200 000 000
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК… 80 000 000
КРИК 80 000 000
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 65 000 000
ЗВЕРОПОЙ 2 40 000 000
ЧЕМПИОН МИРА 33 000 000
ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ 22 000 000
СВИНГЕРЫ 12 000 000
ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА 11 000 000