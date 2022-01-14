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Касса четверга: «King's Man: Начало» стартует с первой позиции

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова
14 января 2022

Следом идет триллер «Крик»

На первую строчку по итогам четверга вышел фантастический боевик KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS) с 24,4 млн рублей. Этот результат позволит новой части франшизы на стартовом уикенде собрать лишь 140-160 млн рублей.

Второе место в чарта занял триллер КРИК (CP), который заработал 14,9 млн рублей. Ребут знаменитой франшизы теперь может рассчитывать на 60-70 млн рублей к концу недели. 

Еще одна новинка уикенда в топ-10 — картинка Пола Томаса Андерсона ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (UPI). Фильм собрал 1,7 млн рублей, что может вылиться в порядка 10 млн рублей по итогам выходных.

Предварительные сборы за четверг 13.01.2022 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 13.01.2022 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 13.01.2022 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 KING'S MAN: НАЧАЛО
The King's Man		 WDS 1 -(1869) 24 469 418$328 316 - 24 469 418$328 316 -
2 КРИК
Scream		 CPP 1 -(1710) 14 900 000$199 919 - 14 900 000$199 919 -
3 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
 WDS 4 -(1496) 6 785 318$91 041 - 1 966 010 488$26 643 319 -
4 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
Spiderman: No Way Home		 SPPR 5 -(750) 6 300 000$84 530 - 2 725 900 000$36 911 307 -
5 ЧЕМПИОН МИРА
 CP 3 -(1792) 3 100 000$41 594 - 339 700 000$4 612 356 -
6 ЗВЕРОПОЙ 2
Sing 2		 UPI 4 -(1593) 2 927 083$39 274 - 714 520 931$9 683 168 -
7 ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА
Licorice Pizza		 UPI 1 -(295) 1 717 606$23 046 - 2 354 926$31 597 -
8 ДОМ GUCCI
House of Gucci		 UPI 7 -(224) 1 642 716$22 041 - 617 389 168$8 346 481 -
9 СВИНГЕРЫ
 VLG 2 -(791) 1 232 689$16 540 - 58 854 521$792 227 -
10 ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ
 SPPR 3 -(1010) 1 100 000$14 759 - 358 000 000$4 860 828 -
11 МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ
The Matrix Resurrections		 UPI 5 -(220) 429 956$5 769 - 580 478 365$7 860 235 -
12 ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ
Agnes		 EXP 2 -(315) 266 349$3 574 - 18 299 343$246 323 -
13 ЧЕРНЫЙ ЯЩИК
Black Box		 PVZGL 2 -(116) 261 260$3 505 - 12 239 912$164 759 -
14 ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК
Flag Day		 EXP 1 -(224) 247 656$3 323 - 247 656$3 323 -
ИТОГО ТОП-14:
65 380 051 $877 231
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.53 руб.

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KING'S MAN: НАЧАЛО / The King's Man (WDS) данные не предоставлены дистрибьютором.
КРИК / Scream (CPP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА / Licorice Pizza (UPI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК / Flag Day (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
CPЦентрал ПартнершипCPPЦентрал Партнершип Paramount
EXPЭкспонента ФильмPVZGLПро:взгляд
SPPRSPPRUPIUPI
VLGВольгаWDSWDS
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Прогноз
Сборов за уикенд 13–16.01
KING'S MAN: НАЧАЛО 200 000 000
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК… 80 000 000
КРИК 80 000 000
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 65 000 000
ЗВЕРОПОЙ 2 40 000 000
ЧЕМПИОН МИРА 33 000 000
ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ 22 000 000
СВИНГЕРЫ 12 000 000
ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА 11 000 000