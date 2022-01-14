Касса четверга: «King's Man: Начало» стартует с первой позиции

Следом идет триллер «Крик»

На первую строчку по итогам четверга вышел фантастический боевик KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS) с 24,4 млн рублей. Этот результат позволит новой части франшизы на стартовом уикенде собрать лишь 140-160 млн рублей.

Второе место в чарта занял триллер КРИК (CP), который заработал 14,9 млн рублей. Ребут знаменитой франшизы теперь может рассчитывать на 60-70 млн рублей к концу недели.

Еще одна новинка уикенда в топ-10 — картинка Пола Томаса Андерсона ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (UPI). Фильм собрал 1,7 млн рублей, что может вылиться в порядка 10 млн рублей по итогам выходных.