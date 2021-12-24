Касса четверга: новый «Человек-Паук» продолжает лидировать

«Последний богатырь: Посланник тьмы» стартует с второго места

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR) во второй прокатный четверг собрал 51,3 млн рублей, что должно может вылиться в 300–350 млн к концу уикенда.

Отечественная новинка ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS) стартовала в прокате с 34,3 млн рублей, что вполне может позволить осилить 350–370 млн рублей фильму Дмитрия Дьяченко.

Мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI) пополнил свою копилку почти на 11,4 млн рублей. Релиз может в лучшем случае заработать к концу недели 140–160 млн рублей.