top banner

Касса четверга: новый «Человек-Паук» продолжает лидировать

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова
24 декабря 2021

«Последний богатырь: Посланник тьмы» стартует с второго места

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR) во второй прокатный четверг собрал 51,3 млн рублей, что должно может вылиться в 300–350 млн к концу уикенда. 

Отечественная новинка ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS) стартовала в прокате с 34,3 млн рублей, что вполне может позволить осилить 350–370 млн рублей фильму Дмитрия Дьяченко.

Мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI) пополнил свою копилку почти на 11,4 млн рублей. Релиз может в лучшем случае заработать к концу недели 140–160 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 23.12.2021 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 23.12.2021 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 23.12.2021 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
Spiderman: No Way Home		 SPPR 2 -(1714) 51 300 000$695 216 -68,2% 1 431 900 000$19 389 303 280 000 000 $3 794 552
2 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
 WDS 1 -(1928) 34 336 782$465 331 - 34 601 316$468 916 360 000 000 $4 878 710
3 МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ
The Matrix Resurrections		 UPI 2 -(1562) 13 458 347$182 387 -79,0% 360 047 527$4 875 390 -
4 ЗВЕРОПОЙ 2
Sing 2		 UPI 1 -(1828) 11 465 941$155 386 - 47 941 360$649 700 -
5 ДОМ GUCCI
House of Gucci		 UPI 4 -(319) 2 537 321$34 386 -47,4% 500 122 300$6 761 150 -
6 ЕЛКИ 8
 MG 2 -(426) 1 078 782$14 620 -54,1% 27 840 552$376 988 -
7 БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД
Clifford the Big Red Dog		 CPP 3 -(483) 336 000$4 553 -82,3% 131 300 000$1 777 928 -
8 РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ. ПЕРЕВЫПУСК
Love Actually		 PNR 1 -(67) 249 541$3 382 - 620 244$8 406 -
9 ОЛЕНЬИ РОГА
Antlers		 WDS 2 -(848) 225 922$3 062 -74,4% 8 294 814$112 320 -
10 ТРИУМФ
Un Triomphe		 RWV 1 -(63) 44 916$609 - 117 390$1 591 -
ИТОГО ТОП-10:
115 033 552 $1 558 931
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.79 руб.

Смотрите также

Касса четверга: «Человек-паук: Нет пути домой» расположился на первом месте (Сборы четверга 16.12.2021)
На первом месте по итогам четверга оказался кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR). Новая часть франшизы собрала 161,2 млн рублей, что может вылиться в 800–900 млн за уикенд. Если учитывать среду, резу...
Подробнее

Также стартовали

ЗВЕРОПОЙ 2 / Sing 2 (UPI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS) данные не предоставлены дистрибьютором.
РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ. ПЕРЕВЫПУСК / Love Actually (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТРИУМФ / Un Triomphe (RWV) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
CPPЦентрал Партнершип ParamountMGMegogo Distribution
PNRПионерRWVRussian World Vision
SPPRSPPRUPIUPI
WDSWDS
Новости Кино TV online
Прогноз
Сборов за уикенд 23–26.12
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК… 330 000 000
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 320 000 000
ЗВЕРОПОЙ 2 180 000 000
МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ 90 000 000