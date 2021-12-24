Касса четверга: новый «Человек-Паук» продолжает лидировать
Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова
24 декабря 2021
«Последний богатырь: Посланник тьмы» стартует с второго места
Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR) во второй прокатный четверг собрал 51,3 млн рублей, что должно может вылиться в 300–350 млн к концу уикенда.
Отечественная новинка ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS) стартовала в прокате с 34,3 млн рублей, что вполне может позволить осилить 350–370 млн рублей фильму Дмитрия Дьяченко.
Мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI) пополнил свою копилку почти на 11,4 млн рублей. Релиз может в лучшем случае заработать к концу недели 140–160 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 23.12.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 23.12.2021
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 23.12.2021
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
Spiderman: No Way Home
|SPPR
|2
|-(1714)
|51 300 000$695 216
|-68,2%
|1 431 900 000$19 389 303
|280 000 000 $3 794 552
|2
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|WDS
|1
|-(1928)
|34 336 782$465 331
|-
|34 601 316$468 916
|360 000 000 $4 878 710
|3
|МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ
The Matrix Resurrections
|UPI
|2
|-(1562)
|13 458 347$182 387
|-79,0%
|360 047 527$4 875 390
|-
|4
|ЗВЕРОПОЙ 2
Sing 2
|UPI
|1
|-(1828)
|11 465 941$155 386
|-
|47 941 360$649 700
|-
|5
|ДОМ GUCCI
House of Gucci
|UPI
|4
|-(319)
|2 537 321$34 386
|-47,4%
|500 122 300$6 761 150
|-
|6
|ЕЛКИ 8
|MG
|2
|-(426)
|1 078 782$14 620
|-54,1%
|27 840 552$376 988
|-
|7
|БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД
Clifford the Big Red Dog
|CPP
|3
|-(483)
|336 000$4 553
|-82,3%
|131 300 000$1 777 928
|-
|8
|РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ. ПЕРЕВЫПУСК
Love Actually
|PNR
|1
|-(67)
|249 541$3 382
|-
|620 244$8 406
|-
|9
|ОЛЕНЬИ РОГА
Antlers
|WDS
|2
|-(848)
|225 922$3 062
|-74,4%
|8 294 814$112 320
|-
|10
|ТРИУМФ
Un Triomphe
|RWV
|1
|-(63)
|44 916$609
|-
|117 390$1 591
|-
ИТОГО ТОП-10:
115 033 552 $1 558 931
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.79 руб.
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Также стартовали
ЗВЕРОПОЙ 2 / Sing 2 (UPI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS) данные не предоставлены дистрибьютором.
РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ. ПЕРЕВЫПУСК / Love Actually (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТРИУМФ / Un Triomphe (RWV) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
|CPP
|Централ Партнершип Paramount
|MG
|Megogo Distribution
|PNR
|Пионер
|RWV
|Russian World Vision
|SPPR
|SPPR
|UPI
|UPI
|WDS
|WDS
Сборов за уикенд 23–26.12
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК… 330 000 000
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 320 000 000
ЗВЕРОПОЙ 2 180 000 000
МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ 90 000 000