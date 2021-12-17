Касса четверга: «Человек-паук: Нет пути домой» расположился на первом месте

Новая «Матрица» идет следом

На первом месте по итогам четверга оказался кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR). Новая часть франшизы собрала 161,2 млн рублей, что может вылиться в 800–900 млн за уикенд. Если учитывать среду, результат может оказаться свыше 1 млрд рублей.

МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (UPI) заработала на старте 63,9 млн рублей. К концу воскресенья касса уикенда составит порядка 320–360 млн.

Отечественная комедия ЕЛКИ 8 (MG) собрала 2,3 млн рублей, что позволило ей занять пятую строчку рейтинга. Проект может рассчитывать на 13–16 млн к концу недели.

Хоррор ОЛЕНЬИ РОГА (WDS) занял шестую строчку таблицы лучших релизов четверга с результатом 0,8 млн рублей. С такой суммой релиз может претендовать на 5-6 млн к вечеру воскресенья.