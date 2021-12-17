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Касса четверга: «Человек-паук: Нет пути домой» расположился на первом месте

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова
17 декабря 2021

Новая «Матрица» идет следом

На первом месте по итогам четверга оказался кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR). Новая часть франшизы собрала 161,2 млн рублей, что может вылиться в 800–900 млн за уикенд. Если учитывать среду, результат может оказаться свыше 1 млрд рублей.

МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (UPI) заработала на старте 63,9 млн рублей. К концу воскресенья касса уикенда составит порядка 320–360 млн.

Отечественная комедия ЕЛКИ 8 (MG) собрала 2,3 млн рублей, что позволило ей занять пятую строчку рейтинга. Проект может рассчитывать на 13–16 млн к концу недели. 

Хоррор ОЛЕНЬИ РОГА (WDS) занял шестую строчку таблицы лучших релизов четверга с результатом 0,8 млн рублей. С такой суммой релиз может претендовать на 5-6 млн к вечеру воскресенья.

Предварительные сборы за четверг 16.12.2021 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 16.12.2021 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 16.12.2021 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
Spiderman: No Way Home		 SPPR 1 -(1700) 161 200 000$2 182 803 - 402 800 000$5 454 299 -
2 МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ
The Matrix Resurrections		 UPI 1 -(1550) 63 954 949$866 011 - 63 954 949$866 011 -
3 БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД
Clifford the Big Red Dog		 CPP 2 -(1696) 19 000 000$257 278 363,4% 102 700 000$1 390 657 -
4 ДОМ GUCCI
House of Gucci		 UPI 3 -(607) 4 824 212$65 324 -76,9% 454 799 896$6 148 437 -
5 ЕЛКИ 8
 MG 1 -(660) 2 349 272$31 811 - 2 387 072$32 323 -
6 ОЛЕНЬИ РОГА
Antlers		 WDS 1 -(330) 881 676$11 939 - 881 676$11 939 -
7 ЭНКАНТО
Encanto		 WDS 4 -(608) 740 056$10 021 -71,0% 292 157 676$3 928 435 -
8 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ
Ghostbusters: Afterlife		 SPPR 3 -(630) 600 000$8 125 -87,2% 235 800 000$3 187 779 -
9 ЛЕТЧИК
 CP 3 -(489) 288 000$3 900 -80,8% 54 200 000$732 729 -
10 БУМЕРАНГ
 CRP 3 -(480) 233 350$3 160 -87,7% 66 593 000$900 270 -
11 ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ
West Side Story		 WDS 2 -(245) 208 598$2 825 -87,8% 13 094 620$177 314 -
12 ОСТРОВ БЕРГМАНА
Bergman Island		 EXP 1 -(84) 59 364$804 - 59 364$804 -
ИТОГО ТОП-12:
254 339 477 $3 444 001
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.85 руб.

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ЕЛКИ 8 (MG) данные не предоставлены дистрибьютором.
МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ / The Matrix Resurrections (UPI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОЛЕНЬИ РОГА / Antlers (WDS) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОСТРОВ БЕРГМАНА / Bergman Island (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ / Spiderman: No Way Home (SPPR) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
CPЦентрал ПартнершипCPPЦентрал Партнершип Paramount
CRPКаропрокатEXPЭкспонента Фильм
MGMegogo DistributionSPPRSPPR
UPIUPIWDSWDS
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Прогноз
Сборов за уикенд 16–19.12
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 800 000 000
МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ 330 000 000
ДОМ GUCCI 50 000 000
БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД 22 000 000
ЕЛКИ 8 20 000 000
ЭНКАНТО 18 000 000