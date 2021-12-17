Касса четверга: «Человек-паук: Нет пути домой» расположился на первом месте
Новая «Матрица» идет следом
На первом месте по итогам четверга оказался кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR). Новая часть франшизы собрала 161,2 млн рублей, что может вылиться в 800–900 млн за уикенд. Если учитывать среду, результат может оказаться свыше 1 млрд рублей.
МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (UPI) заработала на старте 63,9 млн рублей. К концу воскресенья касса уикенда составит порядка 320–360 млн.
Отечественная комедия ЕЛКИ 8 (MG) собрала 2,3 млн рублей, что позволило ей занять пятую строчку рейтинга. Проект может рассчитывать на 13–16 млн к концу недели.
Хоррор ОЛЕНЬИ РОГА (WDS) занял шестую строчку таблицы лучших релизов четверга с результатом 0,8 млн рублей. С такой суммой релиз может претендовать на 5-6 млн к вечеру воскресенья.
Предварительные сборы за четверг 16.12.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 16.12.2021
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 16.12.2021
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
Spiderman: No Way Home
|SPPR
|1
|-(1700)
|161 200 000$2 182 803
|-
|402 800 000$5 454 299
|-
|2
|МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ
The Matrix Resurrections
|UPI
|1
|-(1550)
|63 954 949$866 011
|-
|63 954 949$866 011
|-
|3
|БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД
Clifford the Big Red Dog
|CPP
|2
|-(1696)
|19 000 000$257 278
|363,4%
|102 700 000$1 390 657
|-
|4
|ДОМ GUCCI
House of Gucci
|UPI
|3
|-(607)
|4 824 212$65 324
|-76,9%
|454 799 896$6 148 437
|-
|5
|ЕЛКИ 8
|MG
|1
|-(660)
|2 349 272$31 811
|-
|2 387 072$32 323
|-
|6
|ОЛЕНЬИ РОГА
Antlers
|WDS
|1
|-(330)
|881 676$11 939
|-
|881 676$11 939
|-
|7
|ЭНКАНТО
Encanto
|WDS
|4
|-(608)
|740 056$10 021
|-71,0%
|292 157 676$3 928 435
|-
|8
|ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ
Ghostbusters: Afterlife
|SPPR
|3
|-(630)
|600 000$8 125
|-87,2%
|235 800 000$3 187 779
|-
|9
|ЛЕТЧИК
|CP
|3
|-(489)
|288 000$3 900
|-80,8%
|54 200 000$732 729
|-
|10
|БУМЕРАНГ
|CRP
|3
|-(480)
|233 350$3 160
|-87,7%
|66 593 000$900 270
|-
|11
|ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ
West Side Story
|WDS
|2
|-(245)
|208 598$2 825
|-87,8%
|13 094 620$177 314
|-
|12
|ОСТРОВ БЕРГМАНА
Bergman Island
|EXP
|1
|-(84)
|59 364$804
|-
|59 364$804
|-
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|Централ Партнершип
|CPP
|Централ Партнершип Paramount
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|Каропрокат
|EXP
|Экспонента Фильм
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|Megogo Distribution
|SPPR
|SPPR
|UPI
|UPI
|WDS
|WDS