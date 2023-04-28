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Касса четверга: «Вызов» по-прежнему первый

Автор: Ольга Куликова, Георгий Романов
28 апреля 2023

Серебро у «Яги и книги заклинаний»

Лидером минувшего четверга вновь стал отечественный блокбастер ВЫЗОВ (CP). Фильм Клима Шипенко заработал еще 30,6 млн рублей, что должно вылиться в 210-240 млн рублей по итогу уикенда. Вместе с выходным 1 мая касса может достигнуть и 300 млн рублей. 

Лучшей новинкой уикенда, как и ожидалось, стал мультфильм ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (NMG). Стартовавший со второго места анимационый релиз записал на свой счет 3,3 млн рублей, что, благодаря высокому семейному множителю может дать 50-60 млн рублей к вечеру воскресенья. Праздничный понедельник может добавить еще порядка 20 млн рублей к кассе уикенда.

На третьем и пятом местах таблицы расположились хорроры СИНИСТЕР: НАЧАЛО (WP) и ВОЗРОЖДЕННЫЕ (EXP). Новинки оприходовали 2,6 и 1,2 млн рублей соответственно. К вечеру воскресенья СИНИСТЕР: НАЧАЛО может показать лучший старт в истории прокатчика и заработать 15-16 млн рублей, а ВОЗРОЖДЕНЫЕ попробуют преодолеть 10-миллионную планку. 

Последней новинкой четверга, попавшей в топ-10, стал немецкий семейный проект ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (NKI). Картина заняла девятую строчку чарта с результатом около 0,5 млн рублей. Семейный множитель должен будет сработать и здесь, но вряд ли у фильма получится заработать больше 9-10 млн рублей за уикенд.

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Предварительные сборы за четверг 27.04.2023 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 27.04.2023 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 27.04.2023 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ВЫЗОВ
 CP 2 -(2200) 30 600 000$374 862 -52,7% 566 800 000$6 941 825 -
2 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
 NMG 1 -(2102) 3 342 496$40 947 - 3 342 496$40 947 -
3 СИНИСТЕР: НАЧАЛО
Kinderfanger		 WP 1 -(616) 2 651 103$32 477 - 2 651 103$32 477 -
4 ДЖОН УИК 4
John Wick: Chapter 4		 AK 6 -(596) 2 606 877$31 935 -18,5% 796 294 179$10 346 858 -
5 ВОЗРОЖДЕННЫЕ
Resurrected		 EXP 1 -(994) 1 215 651$14 892 - 1 402 433$17 180 -
6 МИЗАНТРОП
Misanthrope		 VLG 2 -(635) 1 071 044$13 121 -44,4% 20 613 618$252 463 -
7 МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ
Beautiful Disaster		 VLG 4 -(286) 605 079$7 412 -57,2% 101 426 618$1 275 807 -
8 ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
Les trois mousquetaires: D'Artagnan		 AK 4 -(260) 599 963$7 350 -45,9% 100 393 364$1 262 810 -
9 ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
The Magic Flute		 NKI 1 -(1259) 514 109$6 298 - 514 109$6 298 -
10 НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
 CP 7 -(178) 384 000$4 704 -42,3% 448 400 000$5 919 472 -
11 ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ
Honeymoon		 GF 1 -(211) 364 235$4 462 - 364 235$4 462 -
12 КОТЫ ЭРМИТАЖА
 NKI 6 -(325) 339 717$4 162 -50,5% 276 944 961$3 598 557 -
13 РУССКИЙ КРЕСТ
 AK 3 -(313) 217 041$2 659 -60,7% 12 395 846$151 003 -
14 ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Salinui chueok		 INK 1 -(59) 212 553$2 604 - 773 675$9 478 -
15 ПРИЗРАК У ОЗЕРА
The Other Child		 RUR 1 -(89) 205 915$2 523 - 205 915$2 523 -
ИТОГО ТОП-15:
44 929 783 $550 408
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 81.63 руб.

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Также стартовали

ВОЗРОЖДЕННЫЕ / Resurrected (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА / The Magic Flute (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ. ПЕРЕВЫПУСК / Salinui chueok (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРИЗРАК У ОЗЕРА / The Other Child (RUR) данные не предоставлены дистрибьютором.
СИНИСТЕР: НАЧАЛО / Kinderfanger (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ / Honeymoon (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
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Прогноз
Сборов за уикенд 27–30.04
ВЫЗОВ 250 000 000
ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ 60 000 000
ДЖОН УИК 4 16 000 000
СИНИСТЕР: НАЧАЛО 15 000 000
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 11 000 000
ВОЗРОЖДЕННЫЕ 10 000 000