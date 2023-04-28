Касса четверга: «Вызов» по-прежнему первый
Серебро у «Яги и книги заклинаний»
Лидером минувшего четверга вновь стал отечественный блокбастер ВЫЗОВ (CP). Фильм Клима Шипенко заработал еще 30,6 млн рублей, что должно вылиться в 210-240 млн рублей по итогу уикенда. Вместе с выходным 1 мая касса может достигнуть и 300 млн рублей.
Лучшей новинкой уикенда, как и ожидалось, стал мультфильм ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (NMG). Стартовавший со второго места анимационый релиз записал на свой счет 3,3 млн рублей, что, благодаря высокому семейному множителю может дать 50-60 млн рублей к вечеру воскресенья. Праздничный понедельник может добавить еще порядка 20 млн рублей к кассе уикенда.
На третьем и пятом местах таблицы расположились хорроры СИНИСТЕР: НАЧАЛО (WP) и ВОЗРОЖДЕННЫЕ (EXP). Новинки оприходовали 2,6 и 1,2 млн рублей соответственно. К вечеру воскресенья СИНИСТЕР: НАЧАЛО может показать лучший старт в истории прокатчика и заработать 15-16 млн рублей, а ВОЗРОЖДЕНЫЕ попробуют преодолеть 10-миллионную планку.
Последней новинкой четверга, попавшей в топ-10, стал немецкий семейный проект ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (NKI). Картина заняла девятую строчку чарта с результатом около 0,5 млн рублей. Семейный множитель должен будет сработать и здесь, но вряд ли у фильма получится заработать больше 9-10 млн рублей за уикенд.
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Предварительные сборы за четверг 27.04.2023 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 27.04.2023
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 27.04.2023
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ВЫЗОВ
|CP
|2
|-(2200)
|30 600 000$374 862
|-52,7%
|566 800 000$6 941 825
|-
|2
|ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|NMG
|1
|-(2102)
|3 342 496$40 947
|-
|3 342 496$40 947
|-
|3
|СИНИСТЕР: НАЧАЛО
Kinderfanger
|WP
|1
|-(616)
|2 651 103$32 477
|-
|2 651 103$32 477
|-
|4
|ДЖОН УИК 4
John Wick: Chapter 4
|AK
|6
|-(596)
|2 606 877$31 935
|-18,5%
|796 294 179$10 346 858
|-
|5
|ВОЗРОЖДЕННЫЕ
Resurrected
|EXP
|1
|-(994)
|1 215 651$14 892
|-
|1 402 433$17 180
|-
|6
|МИЗАНТРОП
Misanthrope
|VLG
|2
|-(635)
|1 071 044$13 121
|-44,4%
|20 613 618$252 463
|-
|7
|МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ
Beautiful Disaster
|VLG
|4
|-(286)
|605 079$7 412
|-57,2%
|101 426 618$1 275 807
|-
|8
|ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
Les trois mousquetaires: D'Artagnan
|AK
|4
|-(260)
|599 963$7 350
|-45,9%
|100 393 364$1 262 810
|-
|9
|ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
The Magic Flute
|NKI
|1
|-(1259)
|514 109$6 298
|-
|514 109$6 298
|-
|10
|НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
|CP
|7
|-(178)
|384 000$4 704
|-42,3%
|448 400 000$5 919 472
|-
|11
|ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ
Honeymoon
|GF
|1
|-(211)
|364 235$4 462
|-
|364 235$4 462
|-
|12
|КОТЫ ЭРМИТАЖА
|NKI
|6
|-(325)
|339 717$4 162
|-50,5%
|276 944 961$3 598 557
|-
|13
|РУССКИЙ КРЕСТ
|AK
|3
|-(313)
|217 041$2 659
|-60,7%
|12 395 846$151 003
|-
|14
|ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ. ПЕРЕВЫПУСК
Salinui chueok
|INK
|1
|-(59)
|212 553$2 604
|-
|773 675$9 478
|-
|15
|ПРИЗРАК У ОЗЕРА
The Other Child
|RUR
|1
|-(89)
|205 915$2 523
|-
|205 915$2 523
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