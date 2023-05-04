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Касса России: лучшей новинкой стала комедия «Юра дворник»

Автор: Ольга Куликова, Георгий Романов
4 мая 2023

«Вызов» по-прежнему занимает первое место в чарте

Лучшим релизом четверга вновь стал космический фильм ВЫЗОВ (CP). Релиз заработал 21,6 млн рублей, и учитывая то, что множитель уикенда в связи с праздничными днями будет выше, к вечеру воскресенья должен освоить 180-200 млн рублей.

Главная новинка уикенда, комедия ЮРА ДВОРНИК (CRP) расположилась на второй строчке чарта. Отечественная картина записала на свой счет 2,4 млн рублей, что должно вылиться в 20-25 млн рублей за весь уикенд. 

Еще одна амбициозная новинка, ВСЕ СТРАХИ БО (VLG) с Хоакином Фениксом в главной роли, заняла четвертое место чарта. Американский релиз заработал 1,9 млн рублей, и теперь вполне может рассчитывать на 18-20 млн рублей за четыре дня проката.

Сразу три новинки заработали примерно 1,4-1,6 млн рублей. Это комедия с Джеки Чаном КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ (AK), военная драма ПОМИЛОВАНИЕ (NKI) и хоррор АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (EXP). Все они претендуют на кассу уикенда в диапазоне от 10 до 15 млн рублей за уикенд.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка, криминальный триллер БАНДЫ ПАРИЖА (CPF). Французская картина освоила в первый день проката 0,95 млн рублей и по итогу недели может рассчитывать на 7-9 млн рублей. 

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Предварительные сборы за четверг 04.05.2023 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 04.05.2023 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 04.05.2023 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ВЫЗОВ
 CP 3 -(2210) 21 600 000$272 349 -29,4% 1 017 100 000$12 456 828 -
2 ЮРА ДВОРНИК
 CRP 1 -(978) 2 444 359$30 820 - 2 548 222$32 130 -
3 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
 NMG 2 -(2103) 2 025 906$25 544 -39,4% 88 799 777$1 087 833 -
4 ВСЕ СТРАХИ БО
Beau is Afraid		 VLG 1 -(940) 1 911 574$24 103 - 1 911 574$24 103 -
5 ДЖОН УИК 4
John Wick: Chapter 4		 AK 7 -(387) 1 706 413$21 516 -34,5% 830 454 386$10 790 727 -
6 АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД
Family Dinner		 EXP 1 -(793) 1 633 718$20 599 - 1 633 718$20 599 -
7 КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ
Ride On		 AK 1 -(997) 1 585 941$19 997 - 1 585 941$19 997 -
8 ПОМИЛОВАНИЕ
 NKI 1 -(1740) 1 448 982$18 270 - 1 448 982$18 270 -
9 СИНИСТЕР: НАЧАЛО
Kinderfanger		 WP 2 -(423) 1 068 378$13 471 -59,7% 30 640 374$375 357 -
10 БАНДЫ ПАРИЖА
Apache: Gang of Paris		 CPF 1 -(386) 958 864$12 090 - 958 864$12 090 -
11 МИССИЯ «НЛО»
UFO Sweden		 NMG / RUR 1 -(530) 321 419$4 053 - 321 419$4 053 -
12 НЕ ДЫШИ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ
L'orafo		 MVK 1 -(105) 268 469$3 385 - 268 469$3 385 -
13 МИЗАНТРОП
Misanthrope		 VLG 3 -(150) 253 660$3 198 -76,3% 33 096 315$405 344 -
14 ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
Les trois mousquetaires: D'Artagnan		 AK 5 -(107) 233 343$2 942 -61,1% 110 511 689$1 390 084 -
15 СОКРОВИЩА ПАРТИЗАНСКОГО ЛЕСА
 KNLG 1 -(128) 223 320$2 816 - 236 640$2 984 -
16 МИССИЯ АССАСИНА
Soul Assassin		 GF 1 -(129) 215 414$2 716 - 215 414$2 716 -
ИТОГО ТОП-16:
37 899 760 $477 869
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.31 руб.

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АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД / Family Dinner (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
БАНДЫ ПАРИЖА / Apache: Gang of Paris (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВСЕ СТРАХИ БО / Beau is Afraid (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ / Ride On (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
МИССИЯ «НЛО» / UFO Sweden (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
МИССИЯ АССАСИНА / Soul Assassin (GF) данные не предоставлены дистрибьютором.
НЕ ДЫШИ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ / L'orafo (MVK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОМИЛОВАНИЕ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
СОКРОВИЩА ПАРТИЗАНСКОГО ЛЕСА (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЮРА ДВОРНИК (CRP) данные не предоставлены дистрибьютором.
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Прогноз
Сборов за уикенд 04–07.05
ВЫЗОВ 200 000 000
ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ 40 000 000
ЮРА ДВОРНИК 25 000 000
ВСЕ СТРАХИ БО 23 000 000
КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ 18 000 000
ДЖОН УИК 4 18 000 000
ПОМИЛОВАНИЕ 15 000 000
АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД 10 000 000