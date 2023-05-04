Касса России: лучшей новинкой стала комедия «Юра дворник»
«Вызов» по-прежнему занимает первое место в чарте
Лучшим релизом четверга вновь стал космический фильм ВЫЗОВ (CP). Релиз заработал 21,6 млн рублей, и учитывая то, что множитель уикенда в связи с праздничными днями будет выше, к вечеру воскресенья должен освоить 180-200 млн рублей.
Главная новинка уикенда, комедия ЮРА ДВОРНИК (CRP) расположилась на второй строчке чарта. Отечественная картина записала на свой счет 2,4 млн рублей, что должно вылиться в 20-25 млн рублей за весь уикенд.
Еще одна амбициозная новинка, ВСЕ СТРАХИ БО (VLG) с Хоакином Фениксом в главной роли, заняла четвертое место чарта. Американский релиз заработал 1,9 млн рублей, и теперь вполне может рассчитывать на 18-20 млн рублей за четыре дня проката.
Сразу три новинки заработали примерно 1,4-1,6 млн рублей. Это комедия с Джеки Чаном КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ (AK), военная драма ПОМИЛОВАНИЕ (NKI) и хоррор АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (EXP). Все они претендуют на кассу уикенда в диапазоне от 10 до 15 млн рублей за уикенд.
Замкнула десятку лучших еще одна новинка, криминальный триллер БАНДЫ ПАРИЖА (CPF). Французская картина освоила в первый день проката 0,95 млн рублей и по итогу недели может рассчитывать на 7-9 млн рублей.
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Предварительные сборы за четверг 04.05.2023 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 04.05.2023
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 04.05.2023
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ВЫЗОВ
|CP
|3
|-(2210)
|21 600 000$272 349
|-29,4%
|1 017 100 000$12 456 828
|-
|2
|ЮРА ДВОРНИК
|CRP
|1
|-(978)
|2 444 359$30 820
|-
|2 548 222$32 130
|-
|3
|ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|NMG
|2
|-(2103)
|2 025 906$25 544
|-39,4%
|88 799 777$1 087 833
|-
|4
|ВСЕ СТРАХИ БО
Beau is Afraid
|VLG
|1
|-(940)
|1 911 574$24 103
|-
|1 911 574$24 103
|-
|5
|ДЖОН УИК 4
John Wick: Chapter 4
|AK
|7
|-(387)
|1 706 413$21 516
|-34,5%
|830 454 386$10 790 727
|-
|6
|АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД
Family Dinner
|EXP
|1
|-(793)
|1 633 718$20 599
|-
|1 633 718$20 599
|-
|7
|КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ
Ride On
|AK
|1
|-(997)
|1 585 941$19 997
|-
|1 585 941$19 997
|-
|8
|ПОМИЛОВАНИЕ
|NKI
|1
|-(1740)
|1 448 982$18 270
|-
|1 448 982$18 270
|-
|9
|СИНИСТЕР: НАЧАЛО
Kinderfanger
|WP
|2
|-(423)
|1 068 378$13 471
|-59,7%
|30 640 374$375 357
|-
|10
|БАНДЫ ПАРИЖА
Apache: Gang of Paris
|CPF
|1
|-(386)
|958 864$12 090
|-
|958 864$12 090
|-
|11
|МИССИЯ «НЛО»
UFO Sweden
|NMG / RUR
|1
|-(530)
|321 419$4 053
|-
|321 419$4 053
|-
|12
|НЕ ДЫШИ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ
L'orafo
|MVK
|1
|-(105)
|268 469$3 385
|-
|268 469$3 385
|-
|13
|МИЗАНТРОП
Misanthrope
|VLG
|3
|-(150)
|253 660$3 198
|-76,3%
|33 096 315$405 344
|-
|14
|ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
Les trois mousquetaires: D'Artagnan
|AK
|5
|-(107)
|233 343$2 942
|-61,1%
|110 511 689$1 390 084
|-
|15
|СОКРОВИЩА ПАРТИЗАНСКОГО ЛЕСА
|KNLG
|1
|-(128)
|223 320$2 816
|-
|236 640$2 984
|-
|16
|МИССИЯ АССАСИНА
Soul Assassin
|GF
|1
|-(129)
|215 414$2 716
|-
|215 414$2 716
|-
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