Касса России: лучшей новинкой стала комедия «Юра дворник»

«Вызов» по-прежнему занимает первое место в чарте

Лучшим релизом четверга вновь стал космический фильм ВЫЗОВ (CP). Релиз заработал 21,6 млн рублей, и учитывая то, что множитель уикенда в связи с праздничными днями будет выше, к вечеру воскресенья должен освоить 180-200 млн рублей.



Главная новинка уикенда, комедия ЮРА ДВОРНИК (CRP) расположилась на второй строчке чарта. Отечественная картина записала на свой счет 2,4 млн рублей, что должно вылиться в 20-25 млн рублей за весь уикенд.



Еще одна амбициозная новинка, ВСЕ СТРАХИ БО (VLG) с Хоакином Фениксом в главной роли, заняла четвертое место чарта. Американский релиз заработал 1,9 млн рублей, и теперь вполне может рассчитывать на 18-20 млн рублей за четыре дня проката.



Сразу три новинки заработали примерно 1,4-1,6 млн рублей. Это комедия с Джеки Чаном КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ (AK), военная драма ПОМИЛОВАНИЕ (NKI) и хоррор АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (EXP). Все они претендуют на кассу уикенда в диапазоне от 10 до 15 млн рублей за уикенд.



Замкнула десятку лучших еще одна новинка, криминальный триллер БАНДЫ ПАРИЖА (CPF). Французская картина освоила в первый день проката 0,95 млн рублей и по итогу недели может рассчитывать на 7-9 млн рублей.



Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram