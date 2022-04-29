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Касса четверга: фильм «1941: Крылья над Берлином» ожидаемо занял первую строчку

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова
29 апреля 2022

В десятку лидеров вошли шесть новинок

Лидером по итогам четверга стала военная драма 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (CRP) с 6,2 млн рублей. Такой результат может привести к кассе стартового уикенда на уровне 45–50 млн рублей.

Фильм АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI) расположился на второй позиции с 3 млн рублей. Отечественный проект с Михаилом Галустяном в главной роли сможет освоить к концу выходных 40–45 млн.

Мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (VLG) заработал в стартовый четверг 2,8 млн рублей. К вечеру воскресенья анимационный проект может собрать порядка 55–60 млн рублей.

Комедия ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (CP) заняла четвертое место в чарте релизов четверга — картина собрала 2,6 млн рублей. За весь уикенд проекту удастся заработать лишь 15–18 млн рублей.

Также в десятку лидеров вошли венгерский фильм ужасов ПОСТ МОРТЕМ (CPF) и военная драма ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ (PRD), которые собрали соответственно 0,8 млн и 0,7 рублей. По итогам выходных релизы вряд ли преодолеют планку 10 млн рублей. 

Предварительные сборы за четверг 28.04.2022 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 28.04.2022 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 28.04.2022 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ
 CRP 1 -(2019) 6 200 000$85 071 - 6 200 000$85 071 -
2 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
 NKI 1 -(1734) 3 094 326$42 458 - 3 094 326$42 458 -
3 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ
 VLG 1 -(1898) 2 867 848$39 350 - 2 867 848$39 350 -
4 ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ
 CP 1 -(1415) 2 600 000$35 675 - 2 600 000$35 675 -
5 ПЕРВЫЙ ОСКАР
 CP 2 -(2035) 2 100 000$28 814 -60,4% 45 400 000$588 998 -
6 КАЗНЬ
 VLG 2 -(493) 1 173 420$16 101 -32,8% 17 282 494$224 215 -
7 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Uncharted		 SPPR 12 -(385) 1 023 000$14 037 -45,9% 1 468 416 000$19 631 230 -
8 ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Everything Everywhere All at Once		 VLG 4 -(214) 943 794$12 950 -48,8% 83 760 066$1 014 044 -
9 ПОСТ МОРТЕМ
Post Mortem		 CPF 1 -(412) 888 780$12 195 - 888 780$12 195 -
10 ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ
Operation Mincemeat		 PRD 1 -(392) 799 159$10 965 - 799 159$10 965 -
11 ФИННИК
 CP 6 -(456) 436 000$5 982 -63,7% 399 500 000$3 872 625 -
12 ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203
Room 203		 EXP 2 -(499) 427 879$5 871 -61,5% 9 400 599$121 959 -
13 РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА
 MVK 3 -(244) 394 652$5 415 -73,4% 41 747 487$522 824 -
14 КРИО
Cryo		 TNL 1 -(195) 310 887$4 266 - 310 887$4 266 -
15 ЛА-ЛА ЛЕНД. ПЕРЕВЫПУСК
La La Land		 BN 70 -(137) 291 376$3 998 - 2 852 598$38 611 -
16 СТИКЕР
 CRP 2 -(557) 235 000$3 224 -76,5% 9 385 737$121 766 -
17 ВИВАРИУМ
Vivarium		 RWV 1 -(152) 233 974$3 210 - 233 974$3 210 -
18 ОСЛО, 31 АВГУСТА
Oslo, 31. august		 ART 1 -(16) 48 015$659 - 283 478$3 890 -
ИТОГО ТОП-18:
24 068 110 $330 243
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.88 руб.

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1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (CRP) данные не предоставлены дистрибьютором.
АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВИВАРИУМ / Vivarium (RWV) данные не предоставлены дистрибьютором.
КРИО / Cryo (TNL) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ / Operation Mincemeat (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОСЛО, 31 АВГУСТА / Oslo, 31. august (ART) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОСТ МОРТЕМ / Post Mortem (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
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MVKMVKNKIНаше кино
PRDПарадизRWVRussian World Vision
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Прогноз
Сборов за уикенд 28–01.05
1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ 60 000 000
БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 60 000 000
АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 25 000 000
ПЕРВЫЙ ОСКАР 22 000 000
ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ 15 000 000
ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ 10 000 000
АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ… 10 000 000