Касса четверга: фильм «1941: Крылья над Берлином» ожидаемо занял первую строчку
В десятку лидеров вошли шесть новинок
Лидером по итогам четверга стала военная драма 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (CRP) с 6,2 млн рублей. Такой результат может привести к кассе стартового уикенда на уровне 45–50 млн рублей.
Фильм АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI) расположился на второй позиции с 3 млн рублей. Отечественный проект с Михаилом Галустяном в главной роли сможет освоить к концу выходных 40–45 млн.
Мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (VLG) заработал в стартовый четверг 2,8 млн рублей. К вечеру воскресенья анимационный проект может собрать порядка 55–60 млн рублей.
Комедия ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (CP) заняла четвертое место в чарте релизов четверга — картина собрала 2,6 млн рублей. За весь уикенд проекту удастся заработать лишь 15–18 млн рублей.
Также в десятку лидеров вошли венгерский фильм ужасов ПОСТ МОРТЕМ (CPF) и военная драма ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ (PRD), которые собрали соответственно 0,8 млн и 0,7 рублей. По итогам выходных релизы вряд ли преодолеют планку 10 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 28.04.2022 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 28.04.2022
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 28.04.2022
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ
|CRP
|1
|-(2019)
|6 200 000$85 071
|-
|6 200 000$85 071
|-
|2
|АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|NKI
|1
|-(1734)
|3 094 326$42 458
|-
|3 094 326$42 458
|-
|3
|БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ
|VLG
|1
|-(1898)
|2 867 848$39 350
|-
|2 867 848$39 350
|-
|4
|ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ
|CP
|1
|-(1415)
|2 600 000$35 675
|-
|2 600 000$35 675
|-
|5
|ПЕРВЫЙ ОСКАР
|CP
|2
|-(2035)
|2 100 000$28 814
|-60,4%
|45 400 000$588 998
|-
|6
|КАЗНЬ
|VLG
|2
|-(493)
|1 173 420$16 101
|-32,8%
|17 282 494$224 215
|-
|7
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Uncharted
|SPPR
|12
|-(385)
|1 023 000$14 037
|-45,9%
|1 468 416 000$19 631 230
|-
|8
|ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Everything Everywhere All at Once
|VLG
|4
|-(214)
|943 794$12 950
|-48,8%
|83 760 066$1 014 044
|-
|9
|ПОСТ МОРТЕМ
Post Mortem
|CPF
|1
|-(412)
|888 780$12 195
|-
|888 780$12 195
|-
|10
|ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ
Operation Mincemeat
|PRD
|1
|-(392)
|799 159$10 965
|-
|799 159$10 965
|-
|11
|ФИННИК
|CP
|6
|-(456)
|436 000$5 982
|-63,7%
|399 500 000$3 872 625
|-
|12
|ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203
Room 203
|EXP
|2
|-(499)
|427 879$5 871
|-61,5%
|9 400 599$121 959
|-
|13
|РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА
|MVK
|3
|-(244)
|394 652$5 415
|-73,4%
|41 747 487$522 824
|-
|14
|КРИО
Cryo
|TNL
|1
|-(195)
|310 887$4 266
|-
|310 887$4 266
|-
|15
|ЛА-ЛА ЛЕНД. ПЕРЕВЫПУСК
La La Land
|BN
|70
|-(137)
|291 376$3 998
|-
|2 852 598$38 611
|-
|16
|СТИКЕР
|CRP
|2
|-(557)
|235 000$3 224
|-76,5%
|9 385 737$121 766
|-
|17
|ВИВАРИУМ
Vivarium
|RWV
|1
|-(152)
|233 974$3 210
|-
|233 974$3 210
|-
|18
|ОСЛО, 31 АВГУСТА
Oslo, 31. august
|ART
|1
|-(16)
|48 015$659
|-
|283 478$3 890
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