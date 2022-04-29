Касса четверга: фильм «1941: Крылья над Берлином» ожидаемо занял первую строчку

В десятку лидеров вошли шесть новинок

Лидером по итогам четверга стала военная драма 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (CRP) с 6,2 млн рублей. Такой результат может привести к кассе стартового уикенда на уровне 45–50 млн рублей.

Фильм АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI) расположился на второй позиции с 3 млн рублей. Отечественный проект с Михаилом Галустяном в главной роли сможет освоить к концу выходных 40–45 млн.

Мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (VLG) заработал в стартовый четверг 2,8 млн рублей. К вечеру воскресенья анимационный проект может собрать порядка 55–60 млн рублей.

Комедия ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (CP) заняла четвертое место в чарте релизов четверга — картина собрала 2,6 млн рублей. За весь уикенд проекту удастся заработать лишь 15–18 млн рублей.

Также в десятку лидеров вошли венгерский фильм ужасов ПОСТ МОРТЕМ (CPF) и военная драма ОПЕРАЦИЯ: МЯСНОЙ ФАРШ (PRD), которые собрали соответственно 0,8 млн и 0,7 рублей. По итогам выходных релизы вряд ли преодолеют планку 10 млн рублей.