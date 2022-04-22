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Касса четверга: «Первый Оскар» возглавил прокат

Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова
22 апреля 2022

«Казнь» Ладо Кватании стартует с четвертой строчки

Лидером проката в свой стартовый четверг стала военная драма Сергея Мокрицкого ПЕРВЫЙ ОСКАР (CP) с 5,3 млн рублей. По итогам уикенда новинка заработает порядка 40–50 млн рублей

Дебютная работа Ладо Кватании КАЗНЬ (VLG) заняла четвертую строчку чарта, собрав за первый день проката 1,7 млн рублей. За выходные касса проекта может составить порядка 15-16 млн рублей.

Фильм ужасов ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 (EXP), мелодрама СТИКЕР (CRP) и черная комедия ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ (PVZGL) заработали соответственно 1,1 млн рублей, 1 млн и 0,9 млн рублей, что позволяет каждому из релизов рассчитывать на 7–10 млн рублей к концу воскресенья.

Немецкий мультфильм БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (MD) замкнул десятку лучших, освоив 0,8 млн рублей. Релиз вполне может заработать 12–16 млн рублей за уикенд.

Предварительные сборы за четверг 21.04.2022 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 21.04.2022 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 21.04.2022 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ПЕРВЫЙ ОСКАР
 CP 1 -(2039) 5 300 000$68 760 - 5 300 000$68 760 -
2 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Uncharted		 SPPR 11 -(446) 1 891 965$24 545 -29,9% 1 449 036 687$19 372 148 -
3 ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Everything Everywhere All at Once		 VLG 3 -(854) 1 844 968$23 936 -27,4% 67 099 565$812 343 -
4 КАЗНЬ
 VLG 1 -(544) 1 745 351$22 643 - 1 745 351$22 643 -
5 РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА
 MVK 2 -(594) 1 484 252$19 256 -29,5% 27 952 343$350 061 -
6 ФИННИК
 CP 5 -(767) 1 200 000$15 568 -57,1% 380 900 000$3 692 323 -
7 ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203
Room 203		 EXP 1 -(555) 1 111 442$14 419 - 1 111 442$14 419 -
8 СТИКЕР
 CRP 1 -(949) 1 000 000$12 974 - 1 000 000$12 974 -
9 ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ
 PVZGL 1 -(591) 937 851$12 167 - 937 851$12 167 -
10 БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Rabbit Academy		 MD 1 -(690) 830 499$10 775 - 955 336$12 394 -
11 БУГУН-БЫЛЫР
 SMKT 1 -(23) 533 980$6 928 - 533 980$6 928 -
12 ПОДЕЛЬНИКИ
 CP 2 -(625) 486 000$6 305 -69,6% 13 500 000$169 067 -
13 МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
 CP 3 -(1093) 447 000$5 799 -76,5% 77 700 000$940 678 -
14 БЛИЗНЕЦ
Twin		 NKI 2 -(762) 431 877$5 603 -62,6% 10 754 590$134 685 -
15 КРАСАВИЦА И ДРАКОН
Belle: Ryu to Sobakasu no Hime		 EXP 2 -(1005) 281 192$3 648 -69,5% 19 556 054$244 910 -
16 ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
 CP 2 -(1861) 265 000$3 438 -81,1% 12 200 000$152 786 -
ИТОГО ТОП-16:
19 791 377 $256 764
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.08 руб.

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БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ / Rabbit Academy (MD) данные не предоставлены дистрибьютором.
БУГУН-БЫЛЫР (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
КАЗНЬ (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ (PVZGL) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОТЧАЯННЫЕ МСТИТЕЛИ / Freaks Out (RR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПЕРВЫЙ ОСКАР (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 / Room 203 (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
СТИКЕР (CRP) данные не предоставлены дистрибьютором.
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PVZGLПро:взглядRRРакета Релизинг
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Прогноз
Сборов за уикенд 21–24.04
ПЕРВЫЙ ОСКАР 80 000 000
ФИННИК 22 000 000
ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ 16 000 000
АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ… 16 000 000
РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА 15 000 000
КАЗНЬ 15 000 000
МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 14 000 000
БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ… 12 000 000
ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 10 000 000