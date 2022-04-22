Касса четверга: «Первый Оскар» возглавил прокат

«Казнь» Ладо Кватании стартует с четвертой строчки

Лидером проката в свой стартовый четверг стала военная драма Сергея Мокрицкого ПЕРВЫЙ ОСКАР (CP) с 5,3 млн рублей. По итогам уикенда новинка заработает порядка 40–50 млн рублей

Дебютная работа Ладо Кватании КАЗНЬ (VLG) заняла четвертую строчку чарта, собрав за первый день проката 1,7 млн рублей. За выходные касса проекта может составить порядка 15-16 млн рублей.

Фильм ужасов ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 (EXP), мелодрама СТИКЕР (CRP) и черная комедия ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ (PVZGL) заработали соответственно 1,1 млн рублей, 1 млн и 0,9 млн рублей, что позволяет каждому из релизов рассчитывать на 7–10 млн рублей к концу воскресенья.

Немецкий мультфильм БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (MD) замкнул десятку лучших, освоив 0,8 млн рублей. Релиз вполне может заработать 12–16 млн рублей за уикенд.