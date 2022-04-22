Касса четверга: «Первый Оскар» возглавил прокат
«Казнь» Ладо Кватании стартует с четвертой строчки
Лидером проката в свой стартовый четверг стала военная драма Сергея Мокрицкого ПЕРВЫЙ ОСКАР (CP) с 5,3 млн рублей. По итогам уикенда новинка заработает порядка 40–50 млн рублей
Дебютная работа Ладо Кватании КАЗНЬ (VLG) заняла четвертую строчку чарта, собрав за первый день проката 1,7 млн рублей. За выходные касса проекта может составить порядка 15-16 млн рублей.
Фильм ужасов ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 (EXP), мелодрама СТИКЕР (CRP) и черная комедия ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ (PVZGL) заработали соответственно 1,1 млн рублей, 1 млн и 0,9 млн рублей, что позволяет каждому из релизов рассчитывать на 7–10 млн рублей к концу воскресенья.
Немецкий мультфильм БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (MD) замкнул десятку лучших, освоив 0,8 млн рублей. Релиз вполне может заработать 12–16 млн рублей за уикенд.
Предварительные сборы за четверг 21.04.2022 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 21.04.2022
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 21.04.2022
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ПЕРВЫЙ ОСКАР
|CP
|1
|-(2039)
|5 300 000$68 760
|-
|5 300 000$68 760
|-
|2
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Uncharted
|SPPR
|11
|-(446)
|1 891 965$24 545
|-29,9%
|1 449 036 687$19 372 148
|-
|3
|ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Everything Everywhere All at Once
|VLG
|3
|-(854)
|1 844 968$23 936
|-27,4%
|67 099 565$812 343
|-
|4
|КАЗНЬ
|VLG
|1
|-(544)
|1 745 351$22 643
|-
|1 745 351$22 643
|-
|5
|РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА
|MVK
|2
|-(594)
|1 484 252$19 256
|-29,5%
|27 952 343$350 061
|-
|6
|ФИННИК
|CP
|5
|-(767)
|1 200 000$15 568
|-57,1%
|380 900 000$3 692 323
|-
|7
|ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203
Room 203
|EXP
|1
|-(555)
|1 111 442$14 419
|-
|1 111 442$14 419
|-
|8
|СТИКЕР
|CRP
|1
|-(949)
|1 000 000$12 974
|-
|1 000 000$12 974
|-
|9
|ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ
|PVZGL
|1
|-(591)
|937 851$12 167
|-
|937 851$12 167
|-
|10
|БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Rabbit Academy
|MD
|1
|-(690)
|830 499$10 775
|-
|955 336$12 394
|-
|11
|БУГУН-БЫЛЫР
|SMKT
|1
|-(23)
|533 980$6 928
|-
|533 980$6 928
|-
|12
|ПОДЕЛЬНИКИ
|CP
|2
|-(625)
|486 000$6 305
|-69,6%
|13 500 000$169 067
|-
|13
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
|CP
|3
|-(1093)
|447 000$5 799
|-76,5%
|77 700 000$940 678
|-
|14
|БЛИЗНЕЦ
Twin
|NKI
|2
|-(762)
|431 877$5 603
|-62,6%
|10 754 590$134 685
|-
|15
|КРАСАВИЦА И ДРАКОН
Belle: Ryu to Sobakasu no Hime
|EXP
|2
|-(1005)
|281 192$3 648
|-69,5%
|19 556 054$244 910
|-
|16
|ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
|CP
|2
|-(1861)
|265 000$3 438
|-81,1%
|12 200 000$152 786
|-
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