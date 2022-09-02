Объявлены победители 44-го Московского международного кинофестиваля

Смотр проходил с 26 августа по 2 сентября

2 сентября стали известны победители 44--го Московского Международного кинофестиваля. Главную награду смотра получила иранская картина БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ‌ ДОГОВОРЕ‌ННОСТИ Бехруза Шоаи‌би.

Полный список лауреатов:

• Лучший фильм — БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ‌ ДОГОВОРЕ‌ННОСТИ (реж. Бехруз Шоаи‌би, Иран)

• Лучшая режиссерская работа — УСЕКНОВЕНИЕ (реж. Синиша Цветич, Сербия)

• Специальный приз жюри — ИНСТИНКТ (реж. Джуборадж Шамим, Бангладеш, Нидерланды)

• Лучшее исполнение женской роли —Пега Ахангарани (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ)

• Лучшее исполнение мужской роли — Костел Кашкавал (ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ, Румыния)

• Специальное упоминание — КЭТ (реж. Борис Акопов)

• Приз за вклад в мировой кинематограф «Золотой Святой Георгий» — Эдуард Артемьев

• Лучший фильм конкурса «Русские премьеры» — ЗДОРОВЫЙ‌ ЧЕЛОВЕК (реж. Пе‌тр Тодоровский)

• Лучший фильм конкурса документального кино — СВЯТОЙ‌ АРХИПЕЛАГ (реж. Сергей Дебижев)

• Лучший фильм конкурса короткометражного кино — БРИЗ (реж. Хамидреза Газеми, Иран)

В этом году фестиваль проходил с 26 августа по 2 сентября.