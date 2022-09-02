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Объявлены победители 44-го Московского международного кинофестиваля

Автор: БК

2 сентября 2022

Смотр проходил с 26 августа по 2 сентября

2 сентября стали известны победители 44--го Московского Международного кинофестиваля. Главную награду смотра получила иранская картина БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ‌ ДОГОВОРЕ‌ННОСТИ Бехруза Шоаи‌би.

Полный список лауреатов:
• Лучший фильм — БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ‌ ДОГОВОРЕ‌ННОСТИ (реж. Бехруз Шоаи‌би, Иран)
• Лучшая режиссерская работа — УСЕКНОВЕНИЕ (реж. Синиша Цветич, Сербия)
• Специальный приз жюри — ИНСТИНКТ (реж. Джуборадж Шамим, Бангладеш, Нидерланды)
• Лучшее исполнение женской роли —Пега Ахангарани (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ)
• Лучшее исполнение мужской роли — Костел Кашкавал (ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ, Румыния)
• Специальное упоминание — КЭТ (реж. Борис Акопов)
• Приз за вклад в мировой кинематограф «Золотой Святой Георгий» — Эдуард Артемьев
• Лучший фильм конкурса «Русские премьеры» — ЗДОРОВЫЙ‌ ЧЕЛОВЕК (реж. Пе‌тр Тодоровский)
• Лучший фильм конкурса документального кино — СВЯТОЙ‌ АРХИПЕЛАГ (реж. Сергей Дебижев)
• Лучший фильм конкурса короткометражного кино — БРИЗ (реж. Хамидреза Газеми, Иран)

В этом году фестиваль проходил с 26 августа по 2 сентября.

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