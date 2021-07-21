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Две российские картины будут представлены в параллельных программах фестиваля в Локарно

Смотр пройдет с 4 по 14 августа

Одним из российских проектов, который будет представлен на кинофестивале в Локарно, стал полнометражный фильм СТО МИНУТ ИЗ ЖИЗНИ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА, снятый по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Специальный показ пройдет 13 августа на площади Piazza Grande. Фильм представят режиссер и автор сценария Глеб Панфилов, Инна Чурикова, а также исполнитель главной роли Филипп Янковский

Фильм «Сто минут из жизни Ивана Денисовича» выйдет в прокат в 2021 году.

Глеб Панфилов, автор сценария и режиссер: «Сто минут из жизни Ивана Денисовича» — это рассказ о тысячах советских солдат, которые сражались на войне и чье единственное «преступление» заключалось в том, что они были пойманы нацистами и стали военнопленными. По возвращению из плена ждал быстрый суд и десять лет в сибирских лагерях. В чем же тогда причина, по которой такие заключенные, как Иван Денисович, остаются в живых? Что побуждало их просыпаться каждое утро, чтобы встретить еще один день ада? Наш фильм – попытка ответить на эти вопросы».

Филипп Янковский, исполнитель роли Ивана Денисовича: «Эта история о несломленном характере, о жажде жизни, о любви и преданности, и мне хочется верить, что когда картина будет выходить на экраны, найдется немало людей, которые захотят потратить время не на очередную мишуру спецэффектов, а на большую картину большого мастера».

Также в гибридную секцию Histoire(s) du cinéma попал документальный фильм РАСТОРГУЕВ Евгении Останиной. Картина расскажет о погибшем в Центральной Африке режиссере-документалисте Александре Расторгуевом. В России фильм выйдет в ограниченный прокат с 15 июля. 

Кроме того, в основном конкурсе Россию представят сразу два российских проекта: МЕДЕЯ режиссера и автора сценария Александра Зельдовичаа также психологическая драма ГЕРДА Натальи Кудряшовой. 

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21.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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