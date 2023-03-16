Объявлены состав жюри и образовательный интенсив конкурса «Метод»

Он пройдет с 17 по 20 марта

Всероссийский конкурс сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод» (Фабрика контента) объявил образовательную программу. Авторы работ, вошедшие в лонг-лист, пройдут очный образовательный интенсив в Москве, который состоится с 17 по 20 марта 2023 г. в Москве.

Партнером конкурса стала Российская государственная библиотека. В дни проведения мероприятия на ее площадке по предварительной регистрации пройдут открытые мастер-классы для конкурсантов и посетителей.

Регистрация проводится по ссылке.

Преподавателями конкурсантов станут исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, писатель и сценарист Александр Цыпкин, продюсер Алексей Сашин, сценарист Олег Богатов, главный продюсер «Амедиа Продакшн», Наталия Клибанова, специалист по авторскому праву Георгий Контридзе и другие. Вместе с наставниками конкурсанты также обсудят свои проекты и получат рекомендации по их доработки до готовых сценариев.

По итогам интенсива 20 марта будет оглашен шорт-лист, в который войдут 20 авторов.

Организаторы — АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» совместно с АНО «Креативная экономика», дирекцией «Российской креативной недели», АНО «Агентство креативных индустрий» при Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы, продюсерским центром «Мувистарт» в партнерстве с издательской группой «Эксмо-АСТ».