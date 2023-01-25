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Российские фильмы будут показаны на фестивале стран ШОС в Индии

Автор: БК

25 января 2023

Смотр пройдет с 27 по 31 января

C 27 по 31 января в Мумбаи пройдет кинофестиваль стран ШОС. Смотр станет первым международным мероприятием 2023 года, в котором широко представлен российский кинематограф.

В разных секциях киносмотра заявлено семь картин:
ПОДЕЛЬНИКИ (реж. Евгений Григорьев, 2021) – конкурсная программа;
НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА (реж. Любовь Борисова, 2022) – конкурсная программа;
СЕРДЦЕ ПАРМЫ (реж.Антон Мегердичев, 2022) – секция SCO Country Focus/ «Фокус на страны ШОС»;
МИСТЕР НОКАУТ (реж. Артем Михалков, 2022) – секция SCO Country Focus/ «Фокус на страны ШОС»;
ИВАН ДЕНИСОВИЧ (реж.Глеб Панфилов, 2021) – секция Director Focus/ «Фокус на режиссера»;
ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (реж. Григорий Вожакин, 2022) – секция Children Focus/ «Фокус на детскую аудиторию»;
МОЙ ДРУГ ТИГР (реж. Татьяна Киселева, 2021) – секция короткометражного кино.

Участие в формировании программы фильмов из России приняло Роскино при поддержке Минкультуры России. Также в рамках фестиваля Роскино при поддержке Минкультуры РФ организует российский павильон, где будут представлены съемочные локации в России и возможности копродукции.

В состав российской делегации на смотре войдут режиссер Любовь Борисова и продюсер Иван Болотников; режиссер Евгений Григорьев и продюсер Ольга Муравьева-Ерофеева; режиссер Артем Михалков; продюсер Максим Панфилов.

В программу фестиваля вошли также фильмы Индии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Турции, Египта, Мьянмы, Шри-Ланки, Армении, Азербайджана, Белоруссии. Всего в рамках фестиваля будет показано более 55 картин. Председатель жюри кинофестиваля – индийский режиссер Рахул Равайл. В составе международного жюри Ррссию представляет киножурналист, председатель отборочного комитета ММКФ Иван Кудрявцев.

В ноябре 2022 года в Мумбаи Роскино провело дни российского кино Russian Film Festival. Бесплатные показы в течение трех дней посетили почти 1300 человек. 

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