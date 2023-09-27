Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»

Триллер ранее был исключен из библиотек стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у детективного триллера Степана Бурнашева АЙТА, который ранее был исключен из библиотек стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщают «Ведомости».

Министерство культуры выдало картине прокатное удостоверение 10 февраля 2022 года, присвоив ей возрастной рейтинг 16+. Теперь же в реестре стоит отметка, что оно отозвано «в соответствии с приказом от 25.09.2023 №2734».

Представители Роскомнадзора ранее заявили, что в картине содержится «деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России».

Напомним, что АЙТА вышла в российский прокат 30 марта в 215 кинотеатрах и стала самым кассовым якутским фильмом в истории – ее общие сборы составили внушительные 26,4 млн рублей.

Фото: кадр из фильма АЙТА