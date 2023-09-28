Парламент Якутии призвал дать экспертную оценку решению о запрете «Айты»

Режиссер картины Степан Бурнашев, в свою очередь, отметил, что все происходящее «грустно и абсурдно»

Парламент Якутии призвал созвать экспертный совет из квалифицированных специалистов для формирования оценки решения об отзыве прокатного удостоверения у детективного триллера Степана Бурнашева АЙТА. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель постоянного комитета по культуре и средствам массовой информации Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Виктор Губарев отметил, что происходящее с картиной – это «тревожный знак не только для якутского кино, но и для всего регионального российского кино, которое только начало развиваться».

«Очевидно, что это недоразумение, и смысл фильма прямо противоположен тому, в чем его обвиняют. Необходимо направить запрос в Минкультуры и Роскомнадзор с просьбой созвать экспертный совет из квалифицированных специалистов: кинематографистов и киноведов, чтобы вынести более взвешенное решение по данному фильму», – подчеркнул он.

Режиссер АЙТЫ также прокомментировал ситуацию с отзывом прокатного удостоверения в своем Telegram-канале – Степан Бурнашев отметил, что это «грустно и абсурдно».

«Все произошедшее не означает, что теперь я буду плакаться в подушку и перестану снимать фильмы. В жизни бывают более значимые трагедии и потери. Я и дальше буду снимать кино, творить у себя в стране. Я здесь живу, здесь растут мои дети, это мой дом», – заявил режиссер.

Фото: кадр из фильма АЙТА