АПКиТ назовет лауреатов своей премии 26 марта

​​​​​​​Церемония награждения победителей пройдет в Центре международной торговли Москвы

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявит лауреатов своей XI Премии 26 марта в Центре Международной Торговли Москвы.

Напомним, что лидером по количеству упоминаний стала криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» – проект представлен в 15 категориях. Следом за ним идут комедийный сериал «Волшебный участок» и драма «Балет» по 9 номинаций. Победителей определит жюри, в состав которого входят продюсеры ведущих российских кинокомпаний в составе АПКиТ.

Полный список претендентов доступен на сайте премии.