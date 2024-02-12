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АПКиТ назовет лауреатов своей премии 26 марта

Автор: БК

12 февраля 2024

​​​​​​​Церемония награждения победителей пройдет в Центре международной торговли Москвы

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявит лауреатов своей XI Премии 26 марта в Центре Международной Торговли Москвы.

Напомним, что лидером по количеству упоминаний стала криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» – проект представлен в 15 категориях. Следом за ним идут комедийный сериал «Волшебный участок» и драма «Балет» по 9 номинаций. Победителей определит жюри, в состав которого входят продюсеры ведущих российских кинокомпаний в составе АПКиТ. 

Полный список претендентов доступен на сайте премии.

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