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АВК предложила отказаться от пиратского контента в кинотеатрах на майские праздники

Автор: Илья Кувшинов

4 апреля 2024

К акции поддержки легального проката уже присоединилась «Атмосфера кино»

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) призвала поддержать российские картины в прокате и порекомендовала кинотеатрам полностью отказаться от показов кино в рамках «предсеансового обслуживания» с 18 апреля по 12 мая.

К акции поддержки легального проката уже присоединилась компания «Атмосфера кино». Представители кинотеатров получили официальное уведомление о том, что ключи на проекты дистрибьютора в этот период будут выдаваться кинотеатрам, которые не станут показывать неофициальный контент.

В числе российских проектов, запланированных к выходу на экраны с 18 апреля по 12 мая – фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, драмеди ЧАЙКА, фантастическая драма БЛИНДАЖ, комедия НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ, мелодрама ПОЧЕМУ ТЫ?, приключенческая лента СУВОРОВЕЦ 1944, мелодрама ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ?, приключенческая драма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, комедия КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ и военная драма СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ.

Напомним, что 25 апреля на экранах России должен был появиться приключенческий боевик МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ Гая Ричи, однако ему было отказано в выдаче прокатного удостоверения.

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