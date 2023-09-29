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Сериал «Безбашенная» с Екатериной Варнавой может не выйти в запланированную дату

Автор: Илья Кувшинов

29 сентября 2023

Карточка проекта исчезла из онлайн-кинотеатра KION

Комедийный сериал «Безбашенная» с Екатериной Варнавой и Евгением Цыгановым может не выйти в KION в назначенную дату.

Релиз проекта, светская премьера которого вчера прошла в Москве, был запланирован на 1 октября, однако стало известно, что карточка шоу пропала из онлайн-кинотеатра. 

Пресс-служба KION от комментариев отказалась. 

«Безбашенная» – это история о столичной светской львице, которая в результате дорожного инцидента теряет память и попадает в непривычную для себя среду маленького сибирского города. Режиссером сериала стала Лана Влади, а шоураннером выступила Анна Пармас.

Фото: кадр из сериала «Безбашенная»

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