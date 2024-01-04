«Бременские музыканты» заработали миллиард в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на четвертый день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 11:30 (мск) 4 января, кассовые сборы музыкальной сказки БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (CP) составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на четвертый день проката ленты.

Фильм Алексея Нужного стал двадцать третьим российским проектом, собравшим миллиард в отечественном прокате, и вторым за 2024 год – за день до этого, 3 января, знаковый порог также перешагнула комедия Клима Шипенко ХОЛОП 2.

Подробно за «новогодней битвой» можно следить в спецпроекте БК.

Фото: кадр из фильма БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ