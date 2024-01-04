«Бременские музыканты» заработали миллиард в российском прокате
Автор: Илья Кувшинов
4 января 2024
Покорение знакового рубежа случилось на четвертый день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 11:30 (мск) 4 января, кассовые сборы музыкальной сказки БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (CP) составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на четвертый день проката ленты.
Фильм Алексея Нужного стал двадцать третьим российским проектом, собравшим миллиард в отечественном прокате, и вторым за 2024 год – за день до этого, 3 января, знаковый порог также перешагнула комедия Клима Шипенко ХОЛОП 2.
Подробно за «новогодней битвой» можно следить в спецпроекте БК.
Фото: кадр из фильма БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Самое читаемое
СТС представил проекты нового сезонаПодробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимацииПодробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмовПодробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидетьПодробнее
«Холоп 2» заработал миллиард в российском прокатеПодробнее
Фонд кино поддержит прокат семи национальных фильмов на условиях однопроцентной возвратностиПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 декабря 2023 годаПодробнее
Фонд кино поддержит 20 национальных фильмовПодробнее
Вызовы 2024: с чем киноотрасли придется разбираться в новом годуПодробнее
Фонд кино подвел итоги 2023 годаПодробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли»Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION перенес фильм-концерт певицы Анны Асти на неопределенный срокПодробнее
«Мятежная луна» Зака Снайдера стартовала хуже других оригинальных проектов Netflix за этот годПодробнее
Авторские права на Микки Мауса перешли в общественное достояниеПодробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о документальных премьерах 2024 годаПодробнее
Владимир Потанин мог приобрести большую часть бумаг головной компании «Яндекса»Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start открыл каток в МосквеПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Три богатыря и Пуп Земли» уверенно возглавил прокатПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28–31 декабряПодробнее