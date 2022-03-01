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Независимые дистрибьюторы прокомментировали текущую ситуацию в кинопрокате

Автор: Никита Никитин

1 марта 2022

На вопросы БК ответили Надежда Мотина, Вера Фетищева, Максим Рогальский

Независимые прокатчики прокомментировали текущую ситуацию в кинопрокате для «Бюллетеня кинопрокатчика». Мы поинтересовались, что независимые игроки рынка намерены делать в условиях повторного исчезновения из репертуара студийных релизов и готовы ли они выпускать фильмы в ближайшее время.

Глава компании Arna Media Надежда Мотина сообщила, что ее компания взяла курс на поддержку кинопоказчиков, как это было во время разгара пандемии коронавируса: «Мы работаем в штатном режиме. Все релизы, запланированные к прокату, выйдут.  Мы находимся в ситуации полной неопределённости, но наша задача, как и во время ковида, поддержать кинотеатры, обеспечить их разнообразным контентом».

Вера Фетищева рассказала, что Capella Film также пока продолжает работать в будничном режиме: «Компания Capella Film планирует продолжать работать в соответствии с ранее заявленным графиком релизов. На данный момент ближайшие запланированные фильмы – психологический триллер МАНИЯ с 24 марта и фестивальная драма ЗАКАТ с Тимом Ротом в главной роли с 14 апреля – остаются на своих датах. Мы обязательно сообщим, если пакет наших релизов или сроки выхода в кинотеатральный прокат изменятся».

«У нас сформирован релизный план по май месяц включительно. Среди фильмов есть российские, есть зарубежные картины. Все зарубежные фильмы по этому плану были выкуплены до падения курсов валют, поэтому мы готовим их выпуск. - поделился Максим Рогальский. - «Хотя и понимаем, что без потерь не обойдётся. Сейчас невозможно ничего прогнозировать, даже на среднесрочную перспективу. Надеемся на скорое разрешение этой ситуации. Дальше уже будем исходить из новой реальности».

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