Canneseries продолжит существование после закрытия рынка MIPTV

Смотр вновь пройдет в Каннах с 22 по 27 апреля 2025 года

Несмотря на закрытие телевизионного рынка MIPTV в Каннах и его переезд в обновленном формате в Лондон, фестиваль сериалов Canneseries останется на набережной Круазетт. Об этом Variety рассказал управляющий директор смотра Бенуа Луве.

Ожидается, что смотр продолжит существование отдельно от MIPTV – следующий его выпуск пройдет в Каннах с 22 по 27 апреля 2025 года.

С момента своего основания в 2019 году Canneseries всегда проходил в связке с рынком – за исключением пандемийного года, когда MIPTV был отменен. Эксперты отмечают, что в отличии от других смотров, фестивалю не нужен параллельный рынок, потому что большая часть премьерных показов уже предварительно продана по всему миру или принадлежит стриминговым сервисам.

Российские сериалы ранее неоднократно принимали в конкурсной программе Canneseries. В их числе – «Сны Алисы» (Premier), «257 причин, чтобы жить» (Start) и «Эпидемия» (Premier).

Фото: Canneseries