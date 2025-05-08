Фрэнсис Форд Коппола отказался от релиза «Мегалополиса» на домашнем видео в США

Режиссер хочет, чтобы его фильм смотрели в кинотеатрах

Кассовый провал фантастики МЕГАЛОПОЛИС не ударил по любви Фрэнсиса Форда Копполы к собственному кино – инсайдеры утверждают, что 86-летний кинематографист отказался продавать права на показ ленты в США на стримингах и домашнем видео.

«Он хочет, чтобы люди смотрели этот фильм в кино, как он и задумывался», – заявил один из них.

Вместо цифрового релиза Коппола принял решение гастролировать с МЕГАЛОПОЛИСОМ по разным американским городам и представлять картину зрителям лично.

Напомним, что потери картины с Адамом Драйвером оцениваются в $75,5 млн.

Фото: кадр из фильма МЕГАЛОПОЛИС