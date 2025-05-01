Названы самые убыточные голливудские проекты 2024 года

Главным провалом стал сиквел «Джокера»

Deadline подготовил большой материал о неудачах голливудских проектов в 2024 году.

Стоит отметить, что издание не стало добавлять в топ оригинальные проекты Apple и Amazon, потому что, в отличии от студийных картин, они являются лишь малой частью расходов конгломератов и метрика успеха у них немного другая.

На первом месте самых провальных проектов оказался кинокомикс ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ – убытки картины составили $144,3 млн. Отмечается, что общий доход (чистый кинотеатральный заработок, домашнее видео, продажи на ТВ и стриминги) ленты с производственным бюджетом в $200 млн составил всего $227 млн.

Второе место занял еще один проект Warner Bros. – приключенческий экшн ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА. Его потери составили $119,6 млн при общем доходе в $211 млн. Бюджет ленты Джорджа Миллера оценивается в $268 млн.

Бронза досталась экранизации игры БОРДЕРЛЕНДС Элая Рота. Убытки проекта от Lionsgate, на который студия возлагала большие надежды, составили $80 млн при общем доходе в $104 млн. Сообщается, что производство ленты обошлось в $120 млн – в частности, бюджет увеличился из-за масштабных пересъемок во главе с режиссером ДЭДПУЛА Тимом Миллером, который пытался спасти проект.

На четвертом месте оказалась фантастика МЕГАЛОПОЛИС Фрэнсиса Форда Копполы с бюджетом в $120 млн. Напомним, что режиссер профинансировал проект из собственного кармана, потому что ни одна студия не хотела запускать картину, которую Коппола мечтал снять почти 40 лет. Издание отмечает, что постановщик взял $200 млн под залог своей доли в винодельне Delicato Family Wines, которая, по некоторым данным, оценивается в $650 млн. Потери картины с Адамом Драйвером оцениваются в $75,5 млн при общем доходе в $70,5 млн – причем, $50 млн из них принесла продажа международных прав.

Замкнул пятерку самых крупных провалов прошлого года кинокомикс Sony КРЕЙВЕН-ОХОТНИК – его убытки составили $71 млн при общем доходе в $120 млн. Бюджет ленты оценивается в $110 млн. Подчеркивается, что бюджет проекта вырос из-за большого блока пересъемок, которые состоялись по окончании забастовок американских гильдий.

Фото: кадр из фильма ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ