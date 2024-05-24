Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Краш» братьев Пресняковых

Судебное разбирательство намечено на 3 июня

Кинокомпания «Север» пытается через суд оспорить отказ Министерства культуры России в выдаче прокатного удостоверения одному из своих проектов. По информации «Ведомостей», речь идет о картине братьев Пресняковых КРАШ.

Сообщается, что иск был подан в марте, а разбирательство по существу намечено на 3 июня. Приказ об отказе в выдаче удостоверения издан Минкультуры еще 15 августа 2023 года, однако в материалах дела не упоминается название проекта и причина отказа.

Пресс-служба ведомства подтвердила, что фильму КРАШ действительно не было выдано прокатное удостоверение.

Напомним, что в феврале Министерство культуры через суд взыскало с компании «Север» почти 30 млн рублей, которые были потрачены на производство ленты братьев Пресняковых. Драмеди с Равшаной Курковой, Макаром Запорожским и Юрием Чурсиным, снятое одним кадром без монтажных склеек, было запланировано к выходу в онлайн-кинотеатре Start 10 декабря 2021 года, однако этого так и не произошло.

Фото: кадр со съемок фильма КРАШ