top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Краш» братьев Пресняковых

Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Краш» братьев Пресняковых

Автор: Илья Кувшинов

24 мая 2024

Судебное разбирательство намечено на 3 июня

Кинокомпания «Север» пытается через суд оспорить отказ Министерства культуры России в выдаче прокатного удостоверения одному из своих проектов. По информации «Ведомостей», речь идет о картине братьев Пресняковых КРАШ.

Сообщается, что иск был подан в марте, а разбирательство по существу намечено на 3 июня. Приказ об отказе в выдаче удостоверения издан Минкультуры еще 15 августа 2023 года, однако в материалах дела не упоминается название проекта и причина отказа.

Пресс-служба ведомства подтвердила, что фильму КРАШ действительно не было выдано прокатное удостоверение.

Напомним, что в феврале Министерство культуры через суд взыскало с компании «Север» почти 30 млн рублей, которые были потрачены на производство ленты братьев Пресняковых. Драмеди с Равшаной Курковой, Макаром Запорожским и Юрием Чурсиным, снятое одним кадром без монтажных склеек, было запланировано к выходу в онлайн-кинотеатре Start 10 декабря 2021 года, однако этого так и не произошло.

Фото: кадр со съемок фильма КРАШ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
«Рай под ногами матерей» стал самым кассовым релизом ограниченного проката в России
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Майор Гром: Игра» обгоняет «Сто лет тому вперед»
Подробнее
Стали известны лауреаты второй профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров
Подробнее
Касса четверга: «Министерство неджентльменских дел» стало лидером проката
Подробнее
Фрэнсис Форд Коппола осудил голливудскую студийную систему
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 мая 2024 года
Подробнее
Кинофестиваль в Торонто запустит официальный кинорынок c 2026 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 мая
Подробнее
Санкт-Петербургский международный контент-форум объявил состав участников
Подробнее
В Москве состоялась светская премьера сериала «Красные линии»
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
ИРИ объявил номинантов III Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Министерство неджентльменских дел» уверенно заняло первое место
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Майор Гром: Игра» возглавил прокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Okko оштрафован на 1 млн рублей за ЛГБТ*-пропаганду
Подробнее