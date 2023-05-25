Гильдия режиссеров Америки может стать следующей, кто объявит забастовку

Переговоры пока не привели даже к рамочному соглашению с Альянсом продюсеров

Гильдия режиссеров Америки (DGA) может стать следующим голливудским профсоюзом, который выйдет на забастовку. Режиссерское объединение не договорилось с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) «ни о чем существенном» за две недели, минувшие с начала переговоров о новом контракте. Об этом сообщают информированные источники издания Deadline.

Срок действия текущего контракта истекает 30 июня. У переговорного комитета DGA все еще есть достаточно времени, чтобы прийти к соглашению с AMPTP. Журналисты Deadline полагают, что, как и в случае переговоров с другими гильдиями, наиболее острые вопросы встанут в последнюю неделю переговоров.

Требования DGA к AMPTP не столь радикальны по сравнению со списком целей Гильдии сценаристов, которая бастует уже четвертую неделю. Режиссеры хотят увеличения отчислений от международного проката, защиты юрисдикции для иностранных проектов, созданных для США, больше свободы творчества на съемочной площадке и повышения заработной платы.

Источники издания утверждают, что в рамках переговоров им и их коллегам из AMPTP предстоит договориться по большому числу вопросов, и надеются на недопущение радикализации процесса. Стороны пытаются абстрагироваться от забастовки сценаристов и той шумихи, которую она вызвала.

Забастовка DGA может стать первой со времен Рейгана. Тогда, 36 лет назад стачка на Западном побережье продлилась 3 часа 15 минут. На Востоке режиссеры бастовали всего 15 минут, прежде чем им удалось достичь соглашения со студиями.

В Гильдию режиссеров входит более 19 тыс. работников индустрии.

Ранее сообщалось, что Национальный совет объединенной гильдии американских актеров SAG-AFTRA проголосовал за то, чтобы рекомендовать членам профсоюза участвовать в забастовке, если в ходе переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения не будет достигнуто соглашение.

Фото: DGA.org