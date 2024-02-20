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Disney обвинила зрителей в провалах своих последних проектов

Автор: Илья Кувшинов

20 февраля 2024

Об этом на условиях анонимности рассказал один из высокопоставленных сотрудников студии

В последнее время Disney испытывает серьезные трудности как в кинотеатральном прокате, так и в стриминговом бизнесе. Тем не менее, представители корпорации считают виноватыми не продукт, который она производит, а зрителей.

Об этом журналисту Puck Мэтту Беллони на условиях анонимности рассказал один из высокопоставленных сотрудников студии.

«Все говорят нам, что проблема в самих фильмах. И очень легко сделать подобные выводы. Но все чаще наша аудитория (или более политизированная ее часть) приравнивает посыл картины к проблеме качества. Эти люди никогда не скажут, что им нравится расширение прав и возможностей женщин в наших фильмах (вроде КАПИТАНА МАРВЕЛ 2 или же последней трилогии ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН с Дэйзи Ридли), зато отметят, что они им не нравятся, потому что они «плохие». Получается, что для того, чтобы снимать «качественные фильмы» – нужно ставить мужчин на первое место в повествовании и делать проекты, соответствующие гендерным стереотипам», – заявил он.

Напомним, что в прошлом году на тему провалов студии высказывался и генеральный директор Боб Айгер. Тогда он отметил, что творческие единицы в Disney потеряли представление о том, в чем должна заключаться их работа: по мнению Айгера, фильм должен развлекать зрителя, а сам месседж в нем – не главное.

Фото: кадр из фильма КАПИТАН МАРВЕЛ 2

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