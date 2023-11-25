«Эксмо-АСТ» в 2023 году продала рекордное количество прав на экранизации

По словам издательства, с начала года было заключено 18 сделок

Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» продала рекордное количество прав на экранизации выпускаемых ею книг. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам креативного директора по кинопроизводству холдинга Александры Шипетиной, с начала 2023 года было заключено 18 сделок – причем, основная часть прав была приобретена для реализации проектов в онлайн-кинотеатрах и на крупных телеканалах. В прошлые годы их количество не превышало 12-13 сделок.

В числе будущих проектов, о которых уже известно – пять экранизаций по произведениям Аси Лавринович, адаптация книги-медитации «К себе нежно» Ольги Примаченко о принятии своих чувств, желаний и тела для «Кинопоиска», а также «Симон» Наринэ Абгарян для Premier от «Кинокомпании братьев Андреасян», ранее экранизировавшей ее же «Манюню».

Ранее БК провел собственное исследование на тему экранизаций книг в России, чтобы разобраться, как такие проекты проявляют себя на рынке. Мы ожидаем, что со временем доля экранизаций в российском прокате и на стримингах совершенно точно будет расти.