Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME

Следующей работой актера в США станет второй сезон сериала «Мистер и миссис Смит»

Звезда АНОРЫ Марк Эйдельштейн продолжает свой путь в Голливуде – российский актер заключил контракт с агентством William Morris Endeavor (WME) на представительство во всех сферах. Об этом сообщает Deadline.

В числе кинематографистов, с которыми у WME подписаны контракты – Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший, Киран Калкин, Бен Стиллер, Джереми Аллен Уайт и многие другие.

Следующей работой Эйдельштейна в США должен стать второй сезон сериала «Мистер и миссис Смит» на Prime Video.

Deadline также подчеркивает, что на международной арене актера продолжат представлять компании Color Creative, Myman Greenspan Fox и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Фото: кадр из фильма АНОРА