На рынке Узбекистана возобновилось давление форматами росписи

Об этом БК рассказал владелец самой крупной киносети страны Фаррух Туляганов

Крупнейшая сеть Узбекистана, в состав которой входит, в том числе, ташкентский кинотеатр Salom Cinema, на грани разрыва отношений с дистрибьютором «Меломан». Об этом рассказал БК владелец и управляющий киносети Фаррух Туляганов. Камнем преткновения между демонстратором и дистрибьютором стал формат росписи японского проекта РЫЦАРИ ЗОДИАКА, который выходит в кинотеатрах Узбекистана на одной дате с блокбастером Universal ФОРСАЖ 10.

«В нашей сети 12 кинотеатров. При этом, к примеру, в семизальный кинотеатр мы можем поставить 40 сеансов: это максимальная емкость для такой площадки. 18 мая на нашем рынке вышел ФОРСАЖ 10. На этот проект с прокатчиком «Интерфильм» мы договорились на формат в 20 сеансов. В свою очередь, компания «Меломан», представляющая интересы мейджоров Disney и Sony, еще в апреле требовала от нас расписать проект РЫЦАРИ ЗОДИАКА на той же дате на 52 сеанса. Угрожали в дальнейшем не дать поработать РУСАЛОЧКОЙ, которая выходит следом через неделю. Мы вели долгие переговоры и поначалу договорились с ними на 35–38 сеансов, но до сих пор окончательная роспись не подтверждена», – рассказывает Туляганов.

Анонимный представитель сети местных кинотеатров подтвердил БК, что в последнее время переговоры с компанией «Меломан» по вопросам форматов росписи проходят крайне затруднительно. На запрос БК представители компании «Меломан» на момент публикации не ответили.

«Складывается ощущение,что наши уважаемые партнеры попросту не понимают, как функционирует рынок и что такое конкуренция на дате. Зрителям всегда необходимо предоставлять выбор, чтобы он сам решал, что именно он хочет посмотреть. Мы с удовольствием продолжим сотрудничать с компанией «Меломан», но на адекватных условиях», – подчеркивает Фаррух Туляганов.

Meloman Entertainment – крупнейшая компания на рынке домашних развлечений в Казахстане, которая также работает в Узбекистане, Кыргызстане и других странах СНГ. В 2007 году компания начала деятельность в области дистрибуции фильмов, подписав прямой договор с компанией Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing. В свою очередь, интересы студий Universal, Paramount и Warner на рынках Казахстана и Узбекистана представляет компания «Интерфильм».

Фото : Walt Disney Pictures