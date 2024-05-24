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Россия будет сотрудничать с Узбекистаном в создании кино

Автор: Илья Кувшинов

24 мая 2024

Доля финансовых вкладов сопродюсеров может составлять от 20 до 80% общей стоимости фильма

Правительство России одобрило проект соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Каждый фильм совместного производства, создаваемый в рамках соглашения, должен производиться в двух версиях – на русском и узбекском. Тем не менее, картины могут содержать диалоги на других языках, если этого требует сценарий.

В распоряжении также отмечается, что доля финансовых вкладов сопродюсеров может составлять от 20 до 80% общей стоимости фильма. Технический и творческий вклад сопродюсеров, в свою очередь, должен быть пропорционален доле их инвестиций.

Помимо этого уточняется, что в копродукции допускается участие продюсера из третьей страны при условии, что его вклад составит не менее 10% общей стоимости проекта и не будет превышать инвестиции российской и узбекской сторон.

При оправке на международные кинофестивали фильмы совместного производства представляются как произведение сопродюсера с наибольшей долей участия, а в случае равного участия – как произведение сопродюсера, представленного режиссером проекта.

Соглашение действует на протяжении следующих пяти лет и будет автоматически продлеваться, если ни одна из сторон не уведомит друг друга о его прекращении.

Фото: Freepik

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