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Россия и Китай планируют подписать меморандум о совместном кинопроизводстве

Автор: Илья Кувшинов

24 октября 2024

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита БРИКС в Казани поручили подготовить меморандум о развитии совместного российско-китайского кинопроизводства. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.

Она отметила, что ведомство давно ведет работу в этом направлении.

«В 2017 году было подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, определившее основные принципы создания копродукции с Китаем. В 2023-2024 годах был подписан ряд стратегических соглашений между российскими и китайскими медиакомпаниями о совместном производстве телевизионных программ, обмене информацией и сотрудничестве», – сказала Любимова.

Министр также добавила, что КНР стала первой страной, официально подтвердившей свое участие в создании Евразийской академии кинематографических искусств и проведении открытой Евразийской кинопремии.

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой

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