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НМГ и основатель Comedy Club создадут общий продакшн

Автор: Никита Никитин

10 декабря 2021

Совместное предприятие будет производить контент для онлайн-платформ

Основатель Comedy Club Артур Джанибекян планирует возглавить новый продакшн, созданный как совместное предприятие с «Национальной Медиа Группой», сообщают «Ведомости». Новая студия будет производить оригинальный контент для российских онлайн-платформ, в частности, для Okko. Как будут распределены доли между партнерами, пока неизвестно. 

Предполагается, что в производстве фильмов и сериалов будут принимать участие ключевые продюсеры Comedy Club Production, среди которых Вячеслав Дусмухаметов, Семен Слепаков, Гарик Мартиросян, Андрей Левин и сам Артур Джанибекян. 9 декабря было объявлено, что «Газпром-медиа» продлил с ними эксклюзивные контракты на три года, но на производство контента для стриминг-сервисов им будет предоставлена полная свобода.

Курировать производство по линии НМГ в новом продакшне будет Вячеслав Муругов, отвечающий в «Национальной Медиа Группе» за развлекательный контент. Новое предприятие с Джанибекяном станет шестым случаем участия НМГ в капитале производственных компаний. Напрямую или через свои активы («НМГ Студия», «СТС Медиа») она владеет долями в компании – производителе сериалов Art Pictures Vision и производителе полнометражных фильмов Art Pictures Studio Федора Бондарчука, кинокомпании «Водород», анимационной студии «Метрафильмс». Также в 2019-2020 годах были созданы совместные предприятия Star Media Vision (со Star Media) и Mars Media Vision (с «Марс Медиа Энтертейнмент»).

Джанибекян последние полтора десятка лет был одним из ведущих продюсеров и ключевым топ-менеджером главного конкурента НМГ – «Газпром-медиа». Именно Джанибекян является одним из основателей шоу Comedy Club, которое было запущено в 2005 году. Шоу по сей день является одним из ключевых для принадлежащих «Газпром-медиа» каналов ТНТ и ТНТ4. В 2007 году Джанибекян запустил Comedy Club Production, российскую многопрофильную продюсерскую компанию, которая является одним из ключевых поставщиков развлекательного контента для ТНТ. С 2015 по 2018 годы Джанибекян возглавлял субхолдинг «Газпром-медиа. Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), куда входят ТНТ, «Пятница!», 2 х 2, ТВ-3. Однако в 2018-м топ-менеджер перешел на позицию первого заместителя гендиректора ГПМ РТВ.

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