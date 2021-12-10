Проекты «Крецул» и «Каникулы» получат поддержку от Eurimages

Европейский фонд поддержки копродукции поддержит 37 проектов

9 декабря Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ Eurimages объявил список проектов, которые получат в этом году финансовую поддержку. В этот список попали две российские картины - спортивная драма КРЕЦУЛ Александры Лихачевой и трагикомедия КАНИКУЛЫ Анны Кузнецовой.

КРЕЦУЛ - дебютный режиссера Александры Лихачевой совместного производства кинокомпаний Wish Media и Metrafilms. Продюсерами проекта с россиийской стороны выступают Анна Шалашина и Артем Васильев. Литовским со-продюсером является компания Artbox, продюсер Кестутис Драздаускас. Съемки фильма проходили в Республике Молдова, Турции и недавно завершились в Литве. Главные роли исполнили Никита Волков и Сергей Волков. Фильм расскажет о событиях, произошедших в жизни дзюдоиста Олега Крецула с 1997 года по 2001 год. Олег Крецул и Виталий Глигор выступают в роли консультантов проекта. Поддержка от фонда Eurimages составит 48 тысяч евро.

КАНИКУЛЫ (международное название DANDELION NECTAR) - фильм Анны Кузнецовой производства российской компании Forest Film и финской студии Aamu Filmcompany. Продюсерами на проекте выступают Наталья Дрозд и Юсси Рантамяки. Фильм рассказывает об взаимоотношениях молодой учительницы Тани и завуча Марии Герниховны во время поездки школьного кружка на фестивале в Сочи. Поддержка от фонда составит 110 тысяч евро.

Всего поддержку получили 37 полнометражных, документальных и анимационных проектов. Среди них фильмы из Бельгии, Украины, Эстонии, Хорватии, Словакии, Чехии, Германии, Франции и других стран.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram