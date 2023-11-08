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Кевин Файги не отрицает возможного возвращения Роберта Дауни-младшего в Marvel

Автор: Илья Кувшинов

8 ноября 2023

Глава студии прокомментировал недавние слухи на премьере «Капитана Марвел 2»

Глава Marvel Studios Кевин Файги пообщался с Entertainment Tonight на премьере КАПИТАНА МАРВЕЛ 2 в Лас-Вегасе и прокомментировал недавние слухи о возможном возвращении Роберта Дауни-младшего и Скарлетт Йоханссон в киновселенную.

«Мы не обсуждали этот вопрос, и это чистая правда, – заявил он. – Я люблю Роберта, он член нашей семьи. А со Скарлетт мы сейчас работаем над одним проектом. Но что касается возвращения – посмотрим».

Файги еще в конце 2021 года объявил, что Йоханссон выступит продюсером секретного и еще не анонсированного проекта во вселенной студии, однако утверждается, что он никак не будет связан с Черной вдовой.

Так или иначе, инсайдеры полагают, что Дауни-младший может вернуться к роли Тони Старка в МСТИТЕЛЯХ: СЕКРЕТНЫХ ВОЙНАХ. Центральными же персонажами, по слухам, должны стать Человек-паук Тоби Магуайра и Росомаха Хью Джекмана.

Фото: кадр со съемок фильма ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2

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