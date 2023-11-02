Инсайдеры рассказали о текущем кризисе в Marvel

Среди проблем – суд над Джонатаном Мейджорсом, пересъемки «Капитана Марвел 2» и многое другое

Одной из ближайших проблем называется грядущий релиз КАПИТАНА МАРВЕЛ 2, стоивший в районе $250 млн. Аналитики кассовых сборов прогнозируют, что лента заработает в США за свой первый выходной около $75-80 млн, и это в лучшем случае.

В сентябре креативный коллектив Marvel, включая главу студии Кевина Файги, собрался в Палм-Спрингс на ежегодное выездное мероприятие студии, однако настроения этого года трудно было назвать радостными – здесь и разочарования от производимого контента, и скандал с Джонатаном Мейджорсом, и вопросы к стратегии по расширению бренда за пределы кино и стриминговых проектов.

Инсайдеры отмечают, что на съемках тоже было не все гладко – сиквелу картины с Бри Ларсон потребовалось четыре недели пересъемок, чтобы придать связность истории, а режиссер Ниа ДаКоста вообще начала работать над другим проектом, когда КАПИТАН МАРВЕЛ 2 находился на стадии постпродакшена. Дата релиза несколько раз переносилась, чтобы дать студии больше времени на доработку фильма, однако, судя по итогам закрытого тестового показа для сотрудников Disney и их друзей, это не сильно помогло – зрители дали картине средние оценки.

В феврале многие представители индустрии были шокированы далеко не лучшим качеством визуальных эффектов в ленте ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ. Отмечается, что из-за переноса картины на более ранний срок, время на постпродкашен сократилось на четыре с половиной месяца, из-за чего кино доделывалось в сильной спешке, а специалистам по компьютерной графике приходилось работать до 14 часов в день без сверхурочных.

Проблемы с VFX также возникли и на сериалах для Disney+, вроде «Ванды/Вижна» и «Женщины-Халка: Адвоката» – некоторые кадры с эффектами были добавлены уже после их выхода на сервисе.

В случае с «Женщиной-Халком» это было связано еще и с проблемами со сценарием – первоначально, главная героиня не превращалась в зеленое существо до финального эпизода. В итоге, студийные боссы приняли решение дать суперспособности персонажу Татьяне Маслани в первой же серии, но из-за этого изменились сроки постпродакшна. Бюджет одной серии выходил примерно в $25 млн.

Среди других забот Кевина Файги – перезагрузка БЛЭЙДА с Махершалой Али: по информации источников, проект пережил пять сценаристов, двух режиссеров и даже одно закрытие за шесть недель до начала съемок. Утверждается, что в какой-то момент Блэйд вообще был отодвинут на третий план, а сама история превратилась в сборник жизненных уроков с женщинами в качестве основных персонажей. Когда пошли слухи о том, что Али готов уйти из-за проблем со сценарием, Файги нанял соавтора ЛОГАНА Майкла Грина, чтобы начать все заново. По слухам, теперь студия намеревается снять фильм с бюджетом в $100 млн, что довольно низкобюджетно по меркам Marvel.

Утверждается, что студийные боссы всерьез обдумывают возвращение оригинальной команды МСТИТЕЛЕЙ, включая Роберта Дауни-младшего и Скарлетт Йоханссон. Однако, если Marvel на это пойдет, им явно придется потратиться – инсайдеры сообщают, что гонорар Дауни за ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА 3 составлял около $25 млн, а это было чуть больше 10 лет назад.

Главной проблемой все еще остается ситуация с Джонатаном Мейджорсом, который в марте этого года был арестован по обвинению в домашнем насилии. Тогда руководители Disney настаивали, что они могут выждать время, потому что съемки МСТИТЕЛЕЙ: ДИНАСТИИ КАНГА должны были начаться не раньше начала 2024-го. В конце ноября Мейджорс предстанет перед судом, а его команда юристов пытается сохранить некоторые материалы дела в тайне.