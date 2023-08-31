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Фонд кино откроет вторую волну приема заявок на программу «Автор»

Автор: БК

31 августа 2023

Подать заявку можно с 18 сентября до 19 октября

Фонд кино объявил о том, что 18 сентября откроет вторую волну приема заявок на участие в социальной отраслевой программе поддержки сценаристов «Автор».

Победителей отбора ждут ежемесячная стипендия (150 тыс рублей), компенсация за обучение по кинодраматургическим направлениям, редакторское сопровождение и правовая поддержка после завершения работы над сценарием.

Также сообщается, что теперь принять участие в отборе может любой сценарист наличие профильного образования больше не является обязательным условием для участия: автор может предложить проект, а обучение пройти уже после включения в финальный список.

Подать заявку можно будет до 19 октября.

Программа «Автор» была учреждена в конце 2022 года для поддержки отечественных кинодраматургов в условиях ухода западных мейджоров с российского рынка. В этом году Фонд кино уже утвердил 10 заявок, которые были поданы на участие в программе.

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