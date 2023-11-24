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Фонд кино поддержит 10 проектов для детской и семейной аудитории и авторской анимации

Автор: Илья Кувшинов

24 ноября 2023

Всего экспертам было представлено 37 проектов

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских анимационных картин в целях оказания поддержки производства.

Всего к получению поддержки было утверждено семь проектов для детской и семейной аудитории:

–  КАРУЗО (ООО «МИРФИЛЬМ»)
–  КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ (ООО «Смешарики»)
–  МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (ООО «СМАРТ ФИЛЬМ»)
–  МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (ООО «Централ Партнершип»)
–  ПАЛЬМА 2 (ООО «ММЕ»)
–  ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (АО «ТПО «Киностудия им. М.Горького»)
–  СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ (ООО «Карго»)

Также поддержку фонда получат три авторских национальных анимационных картины ведущих российских режиссеров-мультипликаторов:

БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА (АО «Киностудия «Союзмультфильм»)
НЕПОКОЙ (ООО Студия «ШАР»)
СЛОНИМСКИЙ. ИНТЕРЛЮДИЯ (ООО «СТУДИЯ М. И. Р.»)

Детальнее о каждой из картин можно узнать в нашем материале о защите проектов.

Фото: кадр со съемок фильма ПАЛЬМА 2

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