Фонд кино поддержит 10 проектов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Всего экспертам было представлено 37 проектов
Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских анимационных картин в целях оказания поддержки производства.
Всего к получению поддержки было утверждено семь проектов для детской и семейной аудитории:
– КАРУЗО (ООО «МИРФИЛЬМ»)
– КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ (ООО «Смешарики»)
– МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (ООО «СМАРТ ФИЛЬМ»)
– МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (ООО «Централ Партнершип»)
– ПАЛЬМА 2 (ООО «ММЕ»)
– ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (АО «ТПО «Киностудия им. М.Горького»)
– СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ (ООО «Карго»)
Также поддержку фонда получат три авторских национальных анимационных картины ведущих российских режиссеров-мультипликаторов:
– БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА (АО «Киностудия «Союзмультфильм»)
– НЕПОКОЙ (ООО Студия «ШАР»)
– СЛОНИМСКИЙ. ИНТЕРЛЮДИЯ (ООО «СТУДИЯ М. И. Р.»)
Детальнее о каждой из картин можно узнать в нашем материале о защите проектов.
Фото: кадр со съемок фильма ПАЛЬМА 2