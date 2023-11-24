Фонд кино поддержит 10 проектов для детской и семейной аудитории и авторской анимации

Всего экспертам было представлено 37 проектов

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских анимационных картин в целях оказания поддержки производства.

Всего к получению поддержки было утверждено семь проектов для детской и семейной аудитории:

– КАРУЗО (ООО «МИРФИЛЬМ»)

– КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ (ООО «Смешарики»)

– МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (ООО «СМАРТ ФИЛЬМ»)

– МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (ООО «Централ Партнершип»)

– ПАЛЬМА 2 (ООО «ММЕ»)

– ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (АО «ТПО «Киностудия им. М.Горького»)

– СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ (ООО «Карго»)

Также поддержку фонда получат три авторских национальных анимационных картины ведущих российских режиссеров-мультипликаторов:

– БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА (АО «Киностудия «Союзмультфильм»)

– НЕПОКОЙ (ООО Студия «ШАР»)

– СЛОНИМСКИЙ. ИНТЕРЛЮДИЯ (ООО «СТУДИЯ М. И. Р.»)

Детальнее о каждой из картин можно узнать в нашем материале о защите проектов.



Фото: кадр со съемок фильма ПАЛЬМА 2