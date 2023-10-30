Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации

Экспертам было представлено 37 проектов

30 октября в пресс-центре «Россия сегодня» состоится очная защита национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских анимационных национальных проектов.

Питчинг начался с блока авторских анимационных проектов, который открылся мультфильмом КОТ САВЕЛИЙ («Студия анимационного кино «Мельница») – экранизация книги Григория Служителя «Дни Савелия», которую продюсер Сергей Сельянов назвал одним из лучших произведений последнего времени. В центре повествования окажется уличный кот, который испытал множество приключений, не раз был на волосок от гибели, прошел огонь, воду и медные трубы и в конечном счете понял, ради чего живет. Режиссер проекта – Антон Дьяков, номинант на премию «Оскар» за короткометражный мультфильм «БоксБалет». Сельянов отметил, что для авторского мультфильма хорошим результатом в прокате окажется касса в 60 млн рублей. Так или иначе, большой упор будет делаться на фестивали – в том числе и мировые. Актер, который озвучит закадровый текст главного героя, пока не выбран.

«Студия «Мастер-Фильм» представила короткометражный мультфильм «Перламутровая сказка». Анимационный проект расскажет о художнике Михаиле Врубеле, его музе и жене – оперной певице Надежде Забеле, и композиторе Николае Римском-Корсакове, чьи судьбы были удивительным образом переплетены. Художественный руководитель картины – Станислав Соколов, режиссер – Дмитрий Наумов, композитор – Юрий Потеенко. Постановщик «Перламутровой сказки» отметил, что это очень актуальный проект, потому что сейчас, как и в начале XX века, люди стали уделять российскому творчеству. Авторы считают, что их просветительская лента (хронометраж – 22 минуты) рассчитана на широкого зрителя.

Еще один анимационный байопик представила «Студия М.И.Р.» – мультфильм СЛОНИМСКИЙ. ИНТЕРЛЮДИЯ о Сергее Слонимском. Утверждается, что сценарий картины основан на дневниках и неизвестных архивных материалах. По фильму был представлен четырехминутный трейлер, где получилось оценить неординарную авторскую анимацию, чем-то напоминающую графику Терри Гиллиама для «Летающего цирка Монти Пайтона», а также послушать мнения экспертов, вроде дирижера Валерия Гергиева. «Для того, чтобы этот фильм был таким разнообразным, чтобы он зазвучал, мы собрали действительно большую команду», – отметила продюсер картины Ирина Марголина.

Следующий блок анимационных проектов, которые претендуют на дофинансирование, открыл проект «Киностудии «Союзмультфильм» БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА о худшем экипаже Галактики. В центре повествования окажутся двое космонавтов-недотеп, которые отправляются на поиски сбежавшей живой планеты. Режиссер картины – Сергей Меринов. Авторы рассказали о прогрессе: окончательно доработан сценарий, который очень сильно изменился во время работы над аниматиком (будет представлен Фонду в декабре), сделана разработка всех персонажей, они слеплены и сейчас переносятся в 3D. Также уже идет кастинг проекта. Экспертам был продемонстрирован ролик о работе над БЕЗУМНОЙ ПЛАНЕТОЙ, где можно было посмотреть на выбранную авторами стилистику – пластилиновую анимацию, перенесенную в 3D. Мультфильм рассчитан на семейную аудиторию, однако создатели отмечают, что это экспериментальный авторский проект. По кассе у них примерно те же ожидания, как и у Сергея Сельянова с КОТОМ САВЕЛИЕМ – 60 млн рублей или чуть выше.

«Студия МЕТРАФИЛЬМС» представила новый проект Константина Бронзита и Дмитрия Высоцкого – мультфильм МУСОР – о судьбе выброшенных вещей. История картины начинается на помойке, а должна закончиться в Раю, но есть ли он на самом деле? Или вдруг он совсем не такой, каким мы его себе представляем? Фильм делается в копродукции с Канадой. По словам Бронзита, в этой картине им удалось найти удачное соотношение авторского и зрительского. Финал производства запланирован на декабрь 2023 года. «Мы с Димой можем сделать все сами, но нам для этого потребуется 20 лет. Режиссеры пытаются делать работу, но сил уже нет. Нам нужна поддержка», – подчеркнул режиссер.

Мультфильм НЕПОКОЙ от «Студии «ШАР» – это абсурдистская драма о человеке, который застревает в маленьком провинциальном отеле, где происходят странные вещи, а постояльцы исчезают один за другим. Мультфильм Леонида Шмелькова выполнен в стилистике ротоскопирования. В картине будет использоваться музыка Сергея Курехина, на которую уже куплены права. Авторы считают, что в связи с перенасыщенностью зарубежными проектами НЕПОКОЙ может зацепить свою аудиторию – это нестандартное метафоричное кино, подходящее для думающей аудитории 18+. Дата выхода в прокат – март 2024 года, фильм сейчас находится в монтажно-тонировочном периоде.

Заключительный проект анимационного блока – мультфильм ШИКАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЕЖИКОВ («Студия «ШАР»). По сюжету ежики-музыканты подросткового возраста путешествуют через порталы по разным странным, сюрреалистическим и абсурдным мирам в поисках любимого музыканта. Основная часть фильма делается в традиционной стилистике анимации. Целевая аудитория картины – тинейджеры, у которых только формируется вкус ко взрослой жизни. Авторы подчеркивают, что для привлечения известных актеров озвучания и музыкантов в саундтрек им необходимо финансирование. Работа над анимацией будет идти еще полтора-два года – некоторые эпизоды картины (общей сложностью в 10 минут) сделаны почти целиком.

Блок национальных фильмов для детской и семейной аудитории открыла лента МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ («Централ Партнершип»). Действие фильма разворачивается в 1960 году в закрытом городе возле космодрома Байконур. Сын военного спасает ласковую дворняжку, однако его отец запрещает ему держать животное доме и отвозит Белку в тренировочный лагерь космодрома, чтобы та готовилась к опасному полету в космос. Мальчик, в свою очередь, всеми силами мечтает спасти любимую собаку. По словам режиссера Ильи Маланина, ему очень интересно показать, как в то время в Центре управления полетов готовили животных для полета в космос. В дрим-касте на роль отца – Константин Хабенский, на детей – Даниил Муравьев-Изотов и Марта Кеслер. Выход картины запланирован на 20 марта 2025 года. Аудитория – 6+. Бюджет – 390 млн рублей.

Компания «СМАРТ ФИЛЬМ» представила картину МОЙ ДИКИЙ ДРУГ, повествующую о шестикласснике, который находит попавшего в капкан лисенка. Мальчик выхаживает и кормит зверька, пряча его от браконьеров в землянке. С этого начинается трогательная и полная приключений история о дружбе, ответственности, справедливости и храбрости. Режиссером картины выступает Анна Курбатова, а в главных ролях задействованы Елисей Чучилин, Юлия Александрова и Юрий Колокольников. Основной съемочный блок проекта завершен, остается еще зимний блок и анимационные вставки. Картину поддерживает «Кинопоиск» и «Свердловская киностудия». Запланированная дата выхода – лето 2024 года, прокатчик – «Наше кино». Бюджет фильма 115 млн рублей.

МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 («Мотор фильм студия») вновь расскажет о двух сводных сестрах – на этот раз девочкам придется «делить» общую сестренку. Режиссером проекта выступит Александр Галибин, а родителей главных героинь опять сыграют Наталья Чистякова-Ионова и Владимир Яглыч. Картина полностью готова и выходит в прокат 16 ноября, дистрибьютор – «Наше кино».

Студия «Рок» представила фильм МОЛОДАЯ ЯГА, повествующий о становлении сказочного персонажа. По словам продюсера Алексея Учителя, это оригинальная история, которая имеет большой потенциал. Режиссером картины выступит Илья Учитель (ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ). В дрим-касте грядущего фэнтези на главную роль – Галина Тюнина, Ирина Пегова и Юлия Пересильд.

«Кинокомпания братьев Андреасян» рассказала на питчинге о двух своих проектах. Сперва речь пошла о ДЕНИСКИНЫХ РАССКАЗАХ В КИНО – полнометражнаой экранизация культового произведения Виктора Драгунского «Денискины рассказы». По словам продюсера Гевонда Андреасяна, оригинальные книги – это достояние всей страны, которое все еще нравится современным детям. Режиссер и креативный продюсер проекта – Артемий Драгунский, внук писателя. В главных ролях – Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова и Роман Панков.

Дальше к Андреасяну присоединился режиссер Виктор Лакисов и вместе они рассказали о современной экранизации цикла повестей Татьяны Александровой ДОМОВЕНОК КУЗЯ. По сюжету Кузя сбегает из плена Бабы-Яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Домовенку необходимо найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания – много лет назад он подарил его папе девочки. В поисках примут участие и Наташа, и местный ворчливый домовой Нафаня. Казалось бы, цель уже близка, но в наш мир проникает Баба-яга, и у нее есть свои коварные планы и на сундучок, и на Кузю. По словам создателей, фокус-группы насчет внешнего вида Кузи и Нафани заняли больше полугода. Съемки картины уже идут, второй блок пройдет в апреле. В актерском составе фильма задействованы Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова, Женя Малахова и другие. В числе референсов были названы ГАРФИЛД, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА и ЧЕБУРАШКА. «Мы делаем большое кино», – отметил Андреасян. Выход картины запланирован на 18 июля 2024 года, прокатчик – «Централ Партнершип».

Компания «КиноЛига» представила военную драму РОДНЕНЬКИЙ МОЙ, повествующую о двенадцатилетнем подростке, который вместе с младшей сестрой попадает в детский дом – их родители погибли во время бомбежки. Когда территория, где расположен детский дом, оказывается под немецкой оккупацией, Саня помогает местной подпольной организации вести борьбу с нацистами. По словам режиссера Евгения Серова, это детский фильм, где есть место героизму, а история актуальна сейчас, как никогда. В дрим-касте картины – Алексей Родионов, Александр Самойленко, Светлана Колпакова, Нина Усатова, Олег Чугунов и Владимир Ильин, который даже записал видеообращение к экспертному совету и подтвердил, что готов принять участие в съемках. Среди референсов называются РЕСПУБЛИКА ШКИД, ТИМУР И ЕГО КОМАНДА, ИВАНОВО ДЕТСТВО и ИДИ И СМОТРИ.

Сиквел фильма ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ (киностудия «ДОМБАЙФИЛЬМ») вновь расскажет о городском школьнике, который приезжает в аул к деду – там он и встречает своего двоюродного брата. Между парнями заводится соперничество и из-за этого у дедушки уводят породистого жеребца. Тимуру не только предстоит найти преступников и вернуть коня, но и научиться признавать свои ошибки. Злодеи ИСПЫТАНИЯ АУЛОМ 2 будут выдержаны в духе фильмов ОДИН ДОМА и БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА. Первая часть стартовала с 12 октября в ограниченном прокате по России (в частности, по республикам Северного Кавказа, Краснодарского края, Башкирии и Татарстана) и показывает очень хорошую заполняемость по сеансам.

«Киностудия Соль» представила картину ЗОЛОТЫЕ КАНИКУЛЫ, повествующую о трех подростках, которые начинают искать золото Колчака. По словам авторов, это драйвовая и интригующая история. Согласие на участие в проекте уже дали Павел Деревянко и Амаду Мамадаков, а в дрим-касте картины – Светлана Ходченкова, Азамат Мусагалиев и Денис Шведов. Экспертному совету был продемонстрирован тизер, специально снятый для защиты.

Комедия ПОПКА НЕ ДУРАК («Кинотека») расскажет об учителе географии, в руках которого не просто говорящий, а умный попугай. Альберто обещает учителю помочь быстро заработать деньги, необходимые ему в преддверии рождения ребенка, в обмен на то, что Митяй отвезет попугая к любимой, с которой их когда-то разлучили. Режиссером картины выступит Олег Асадулин. Свое участие в проекте уже подтвердил Виктор Хориняк, а дрим-каст на голос попугая – Сергей Бурунов. Съемки комедии пройдут с января по март 2024 года. Бюджет картины – 156 млн рублей. Релиз в кинотеатрах запланирован на осень 2024 года, прокатчик – «КарроПрокат». Ожидаемые сборы – от 400 млн рублей.

ЧУДО-ЮДО («Кинофирма») – игровая версия одноименного мультфильма компании 2017 года. Проект рассказывает о царском сыне, который отправляется вместе с недавно побежденным им чудищем на поиски пропавшей Царевны – только Иван не знал, что она и есть этот Дракон. Начало съемок запланировано на лето следующего года, а заглавный персонаж будет создан при помощи компьютерных технологий. В дрим-касте – Виктор Хориняк, Ангелина Стречина, Федор Добронравов, Дмитрий Нагиев, Виктор и Иван Добронравовы, Роман Мадянов, Людмила Артемьева. Бюджет картины – 174 млн рублей. Выход ЧУДО-ЮДО в прокат запланирован на 1 января 2026 года, дистрибьютор – «Наше кино». Предполагаемые сборы – 300 млн рублей.

«Красный квадрат» представил картину БАБА МОРОЗ, повествующую о супруге Деда Мороза – она уже полторы сотни лет лишена магической силы, потому что взрослые перестали в нее верить. Все меняется, когда ее муж помогает маленькой девочке Полине и ее уже взрослой старшей сестре Вике узнать секрет Бабы Мороз и поверить в нее. По словам авторов, это история любви и веры в друг друга, которая будет интересна и детям, и их родителям. Прокатчик – «Наше кино». На экраны фильм должен выйти уже в декабре.

Первым проектом новой команды «Ленфильма» станет сказка НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ по мотивам повести Николая Гоголя. В центре повествования картины окажется лучший в округе кузнец, который по глупости заключает сделку с чертями прямо накануне Рождества и сам превращается в черта. «У нас кино народное, потому что я при написании сценария отталкивался от работ Пырьева, Александрова, где героями как раз является народ», – отметил режиссер картины Роман Артемьев. Съемки будут проходить в павильоне, создатели также уделят большое внимание пластическому гриму. С точки зрения кастинга авторы проекта рассматривают разные типажи актеров – так, например, в дрим-касте на главную роль – Павел Деревянко, Александр Яценко и Андрей Мерзликин. Референсы проекта – ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ, ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА и МОРОЗКО. Бюджет картины – 430 млн рублей. Эстимейт сборов – 1 млрд рублей.

МАНЮНЯ: ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ («Меркурий контент») – это доброе семейное кино, в котором авторы хотели передать атмосферу столицы 1982 года – Манюня и ее друзья едут в город, чтобы побывать на концерте «Песняров», однако вместо этого рыжую проказницу ждут новые невероятные приключения и на Красной площади, и в цирке на Цветном бульваре, и в парках столицы. Фильм выйдет на экраны ближе к лету. Также лента станет дебютом Евгения Петросяна в кино.

«МИРФИЛЬМ» представила картину КАРУЗО. Действие картины разворачивается в блокадном Ленинграде: мальчик Митя и его верный пес Карузо отважно добывают для всего дома пропитание, но на их пути встают немецкие солдаты и собственный сосед – опасный и жестокий уголовник по кличке Кирпич. Несмотря на время и место действия, авторы утверждают, что это очень светлая история – причем, основанная на реальных событиях. В дрим-касте называются имена Даниила Муравьева-Изотова, Ивана Янковского, Виктора Добронравова, Анны Чиповской, Александра Пашутина и многих других. Среди референсов – СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ, В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ, МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО. Бюджет картины – 160 млн рублей. Выход КАРУЗО в прокат запланирован на 8 мая 2025 года, дистрибьютор – «Централ Партнершип».

«Наше кино» рассказало сразу о четырех проектах компании. Первым из них стала новогодняя комедия РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДЕД МОРОЗ, повествующая о неудачливом воришке (Роман Курцын), который залезает в дом настоящего Деда Мороза (Ян Цапник). Также ведутся переговоры с Еленой Подкаминской, Настасьей Самбурской, Виталией Корниенко и Максимом Лагашкиным. «Хочется снять доброе семейное кино про веру в чудо, как бы это банально не звучало, – отметил режиссер картины Анарио Мамедов. Фильм находится в подготовительном периоде, съемки начнутся в январе 2024 года. Бюджет картины – 150 млн рублей. Выход комедии запланирован на новогодние праздники 2024 года.

СОКРОВИЩА ГНОМОВ – это история о амбициозном, но неудачливом коммерсанте, который впервые идет на мошенничество. Рома вписывает себя в завещание соседа по даче, но вместе с домом и участком наследует гномов, обладающих способностью находить клады, которые можно тратить лишь на добрые дела. Главную роль в картине исполнит Павел Прилучный, а режиссером выступит Василий Ровенский. «Это история о человеке, который не верит в добрые дела. Столкнувшись с невероятными приключениями, он меняется», – отмечает постановщик. Также в дрим-касте проекта – Любовь Аксенова, Тимофей Трибунцев, Юрий Стоянов. Гномы будут выполнены в анимационной стилистике – они уже созданы, сейчас идут тесты. В ближайшее время начнется работа над тизером, который появится в Сети более чем за год до релиза фильма. СОКРОВИЩА ГНОМОВ будут сниматься осенью 2024 года.

Съемки ЖДУНА были недавно завершены. Специально для «Фонда кино авторы продемонстрировали первые материалы по картине. По словам режиссера Дмитрия Суворова, проекту необходимы средства, чтобы начать работу над графикой – пост-продакшен и создание заглавного персонажа должен занять около года.

Заключительным проектом «Нашего кино» стала картина СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ. Семья Ковалевых отправляется в путешествие в новый эко-отель, расположенный на месте старого лагеря. Поездка идет совсем не так, как они планировали, потому что открытие отеля, привлекает внимание сказочных персонажей, которые много лет скрываются от людей, охраняя спящего в земле дракона. Картина ранее заявлялась на питчингах Фонда, однако не получала финансирования – теперь же сценарий был полностью переработан. Дрим-каст на главных членов семьи – Марина Александрова и Роман Курцын. Художник Максим Костенко уже работает над внешним обликом монстра. Производственный бюджет – 200 млн рублей. Предварительная дата релиза – 30 октября 2025 года. Ожидаемые кассовые сборы – 400 млн рублей.

Компания «ПРО СИНЕМА» представила картину ДИКИЕ ДЕТИ о подростковой дружбе и проблемах «отцов и детей» на фоне хип-хоп танцев и паркура. Режиссер и автор сценария – Алексей Рыбин. По словам постановщика, ему хотелось бы снять фильм в духе РОЗЫГРЫША Владимира Меньшова, который будет резонировать как с подростками, так и со взрослыми. В дрим-касте заявлены Даниил Вершинин и Юлия Гаврилина. Фильм запланирован к выходу на апрель 2025 года.

Действие картины БЕШАМЕЛЬ (ПЦ «кЛевафильм») будет разворачиваться во Владивостоке в 1941 году. Шестиклассник по прозвищу Бешамель занимается в клубе юных моряков, и терпит насмешки ради того, чтобы побыть рядом с Катей, которая ему нравится. Начинается война, и девочка попадает юнгой на транспортник «Корифей» – чтобы не потерять Катю, мальчик пробирается на другой корабль конвоя и становится юнгой. Заявленный бюджет – 288 млн рублей. Начало съемок запланировано на март 2024 года. Картина должна выйти на экраны в сентябре 2025 года, дистрибьютор – «Централ Партнершип». Продюсеры заявили на презентации, что прокатчик сейчас находится на стадии переговоров с ВГТРК по этому проекту.

Студия «Смешарики» представила первый игровой проект студии – фантастическая лента КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ по сценарию Сергея Лукьяненко, который на презентации признался в большой любви к франшизе. «Это фильм о будущем, в котором пересекаются высокие технологии детского мультфильма и реальный интересный мир, – отметил писатель. – Прикоснуться к такому волшебству для меня было очень здорово. Мне кажется, что эта картина станет любимым семейным фильмом для многих подростков и взрослых». Действие проекта развернется в будущем, где персонажи «Смешариков» окажутся симуляцией, в которую погружается экипаж космического корабля. По сюжету, Крош и Ежик находят странный прибор, переносящий их в компьютерную игру. В этой игре они – два мальчика, оказавшихся на терпящем бедствие космическом корабле. А самое удивительное, что все вокруг кажется им невероятно знакомым: и коридоры, и каюты, и космос за окном. Режиссером игровой части картины выступит Андрей Мармонтов, а анимационной – Илья Максимов. Предварительный актерский состав «очеловеченных» Смешариков – Мария Аронова, Максим Лагашкин, Александр Лыков, Александр Робак и Сергей Бурунов. Производственный бюджет – 343 млн рублей. Выход фильма в прокат запланирован на осень 2026 года.

Компания «ТЕМА» надеется запустить байопик ЮНЫЙ КНЯЗЬ о детстве и юности князя Александра Невского. Сценаристом и режиссером проекта выступит Михаил Расходников. Авторы отмечают, что в обществе есть запрос на подобные фильмы. Они ставят себе задачу максимально реалистично показать Русь XIII века – для этого создатели не только подняли архивные гравюры, но и обратились к нейросетям, чтобы посмотреть, как зрители представляют себе эту эпоху. Строительство огромного комплекса декораций Новгорода и Переяславля не входит в заявленный бюджет (225 млн рублей), однако продюсеры утверждают, что отстроенный город в будущем будет использован еще для двух проектов компании.

Блок новых проектов завершила семейная комедия КАПИТАН КРЮК («Эволюшн Пикчерс»).В прошлом звезда КХЛ и НХЛ Никита Крюков после долгого лечения приезжает восстанавливаться в родной город, где его ждет дочка мамы от второго брака – она не только его фанатка и играет в подростковой хоккейной команде, но еще и рассказывает всем, что звездный брат приедет их тренировать. И вот Никита действительно приезжает, но только тренировать он только никого он тренировать не собирается и вообще избегает общения с Женькой. Теглайн картины: «Семья – это команда, а команда – это семья».«Каждое поколение зрителей увидит в картине что-то свое», – отметил продюсер Станислав Довжик. Дрим-каст – Юрий Колокольников, Ева Смирнова, Татьяна Орлова, Маргарита Аброськина, Владимир Канухин и Ян Цапник. В числе референсов называются КОРОЛИ ЛЬДА, УСАТЫЙ НЯНЬ и ПРИЗРАК. Релиз – осенью 2024 года. «КарроПрокат» выступает сопродюсерами картины и дистрибьютором. Бюджет – 148 млн рублей. Ориентировочные сборы – 350 млн рублей.

Финальный блок проектов был посвящен фильмам для детской и семейной аудитории, претендующим на дофинансирование. Первым из них стало СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ Карена Оганесяна (кинокомпания «Карго»). По сюжету картины, в давние времена Соловью-Разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца – разбойник не только переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря, но и благодаря эликсиру бессмертия дожил до наших дней. Теперь же Соловей хочет оживить темного бога Велеса, которому тогда продал душу. Отцу семейства Киселевых удается найти тело Муромца во льдах подводной пещеры и вернуть его к жизни при помощи собственной разработки – стального сердца. Съемки картины начались в октябре этого года. Роль Ильи Муромца исполнит Владимир Любимцев, а Соловьем-Разбойником станет Никита Ефремов. Прокатчиком ленты выступит «Атмосфера кино».

«Кинокомпания «СТВ» должна была просить дополнительное финансирование на сказку ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, однако необходимость в поддержке отпала – картина собрала в прокате за первые выходные почти 400 млн рублей. Зал встретил авторов проекта овациями. По словам продюсера Сергея Сельянова, в следующий раз компания планирует подаваться на питчинг с экранизацией «Сказки о Царе Салтане» – ожидается, что работа над сценарием начнется в ближайшее время. Ведущий Иван Кудрявцев отметил, что подобное произошло впервые за всю его историю ведения очной защиты.

Компания «Марс Медиа» вышла на питчинг с двумя проектами. Первым из них стала ПАЛЬМА 2 Александра Домогарова-младшего. В центре повествования сиквела вновь окажется семья летчика Лазарева, перебравшаяся в глубинку после ухода отца из большой авиации – и именно там в их жизни появляется медвежонок по кличке Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, на помощь медведю приходит верная овчарка Пальма. Теперь двум животным нужно найти дорогу домой, а Лазаревым, отправившимся на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей. Съемки картины практически завершены – 31 октября у съемочной группы состоится крайняя смена. По словам продюсеров, это большое сложнопостановчное кино с реальными животными, которое заняло 44 съемочных дня. Выход в прокат запланирован на 24 октября 2024 года, дистрибьютор – «Централ Партнершип». Продюсеры отмечают, что ожидают хорошие международные продажи – чуть ли не в 2,5 раза больше, чем было у первой части.

Второй проект «Марс Медиа» – фэнтези РУСЛАН И ЛЮДМИЛА Джаника Файзиева. Съемки картины должны закончиться в феврале 2025 года. На вопрос о том, кто займется производством компьютерной графики, режиссер заметил, что это будет либо Main Road Post, либо CGF – объем материала большой, поэтому придется привлекать много людей. Ориентировочная дата выхода ленты в прокат – 2026-2027 год.

«Киностудия им. М. Горького» представила картину ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ. В жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь – одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться и в опасности не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир. Режиссером картины выступает Кирилл Кузин, а одну из ролей в проекте исполнит Наталья Орейро. По словам создателей, сейчас у них идут читки с аргентинской звездой и другими участниками актерского ансамбля.

Заключительным проектом питчинга стала картина АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: 1812 (кинокомпания «Фреш-Фильм»), повествующая о дерзком подростке, которого направляют на перевоспитание в «Артек». Тот случайно оказывается возле Дерева желаний и переносится в разные эпохи: в частности, в 1812 год, где знакомится со своим предком и выполняет судьбоносное для Отечества поручение. Актерский состав уже утвержден – в проекте появятся Людмила Артемьева, Роман Постовалов, Сергей Степин, Владимир Веревочкин, Евгения Лоза, Сергей Степанченко, Ольга Красько, Сергей Баталов, а также Михаил Галустян, которых сыграет трех персонажей из разных временных отрезков прошлого. Создателями сиквела выступит команда первого фильма во главе с режиссером Кареном Захаровым. Подготовительный период уже идет – в процессе пошив костюмов и создание реквизита. К работе над проектом привлечены реконструкторы, чтобы помочь сохранить историческую достоверность. Все артисты проходят обучение верховой езде – как взрослые, так и дети. Съемки начнутся в мае-июне 2024 года. Заявленный бюджет – 225-230 млн рублей. «Мы не стремимся раздувать смету, мы стремимся снимать хорошее кино», – отметил продюсер Армен Ананикян, подчеркнув, что у недавнего фильма компании БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР тоже был небольшой бюджет. Проект приурочен к 100-летию «Артека», которое будет праздноваться в следующем году – релиз картины запланирован на 1 июня 2025-го.