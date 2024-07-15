Бывший гендиректор 1-2-3 Production Иван Голомовзюк запускает две новые студии
Автор: Илья Кувшинов
15 июля 2024
Основным брендом станет компания «Гонзо Фильм»
Продюсер Иван Голомовзюк запускает собственный проект на рынке кинопроизводства. Об этом сообщает «Коммерсант».
По информации издания, в апреле Голомовзюк стал учредителем ООО «Гонзо Фильм», а в июле – владельцем 80% ООО «ИИ Продакшн». Оставшиеся 20% находятся во владении гендиректора ООО Светланы Олейниковой.
Отмечается, что основным брендом станет «Гонзо Фильм», а второй актив будет работать под названием «Гонзо Продакшн».
Напомним, что в середине апреля Голомовзюк покинул должность гендиректора 1-2-3 Production, чтобы заняться развитием собственных проектов и направлений.
Фото: Ассоциация продюсеров кино и телевидения
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