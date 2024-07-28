Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 июля 2024 года

Байопик о Дональде Трампе, эротический триллер с Николь Кидман и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера кино» заявила сразу две зарубежных новинки – байопик УЧЕНИК о становлении Дональда Трампа (24 октября) и эротический триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА с Николь Кидман (16 января 2025 года), попавший в программу грядущего Венецианского кинофестиваля.

«Вольга» выпустит 10 октября российскую ленту В БАНЮ!. Главные роли в комедии о Чемпионате России по банному мастерству исполнили Михаил Тройник, Юрий Ицков и Юля Александрова. Компания также сдвинула на две недели вперед релиз драмеди ВРЕМЯ ЖИТЬ с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью – теперь оно дебютирует 31 октября.

«КарроПрокат» поставила драмеди ЗА СЛОВА ОТВЕЧАЮ с Оксаной Акиньшиной на 14 ноября. Ранее там стояла семейная комедия КАПИТАН КРЮК, которая теперь ушла на 6 февраля 2025 года.

Три новинки заявило «Наше кино» – ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ (14 ноября), ANIMALE (16 января 2025 года) и ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК (30 января 2025 года). Помимо этого, в график релизов вернулась европейская драма ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ КАЗАНОВЫ – лента выйдет в прокат 17 октября. Комедийное фэнтези ЗАЧЕТНАЯ ПРИНЦЕССА переместилось с 12 на 19 сентября. Новая работа Дэвида Кроненберга, триллер САВАН с Венсаном Касселем и Дайан Крюгер, в свою очередь, ушла с 10 октября на 28 ноября.

Из прокатной сетки выбыли два августовских релиза – перевыпуск документальной ленты ДИОР И Я от «Русского Репортажа» (заявленная дата – 1 августа) и байопика MARIA об актрисе Марии Шнайдер от Capella Film (заявленная дата – 8 августа).

«Парадиз» изменил даты выхода трех своих проектов. Боевик ПРОФЕССИОНАЛ с Лиамом Нисоном выйдет на неделю раньше запланированного – 31 октября. Ранее там стоял байопик МЕСЬЕ АЗНАВУР, который теперь сдвинулся на 14 ноября. Триллер БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО с Джудом Лоу и Николасом Холтом, в свою очередь, был вынужден уйти с 14 на 28 ноября.

«Централ Партнершип» выпустит 19 сентября южнокорейский фантастический боевик В ТУМАНЕ. Компания также объявила новую дату ленты Александра Котта СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС – приключенческая драма с Евгением Мироновым и Андреем Мерзликиным дебютирует 28 ноября.

Шесть новинок анонсировала «Кинологистика» – ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ПОЕЗД № 13 (5 сентября), ЛУЧШИМ ИГРОКАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ (12 сентября), ЧУМА (19 сентября), АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ 2 (19 сентября), КАН ДАНИЭЛЬ: МОЙ ПАРАД (26 сентября) и РЕИНКАРНАЦИЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕДЬМЫ (3 октября).

Global Film временно убрал из прокатной сетки хоррор SAINT CLAIRE с Беллой Торн, который был заявлен на 5 сентября. Universal Distribution, в свою очередь, сдвинул на эту дату свой фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ. ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ВИДЕО – до этого проект занимал 8 августа.

MVK поставила новую часть анимационного альманаха МУЛЬТ В КИНО – ВЫПУСК № 172. ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ! на 10 августа.

«ПилотКино» выпустит 29 сентября в прокат документальную ленту СОФИ ЛОРЕН. ЖИТЬ, СМЕЯТЬСЯ, ЛЮБИТЬ!, посвященную, как можно догадаться из названия, легендарной итальянской актрисе.

Фото: кадр из фильма УЧЕНИК