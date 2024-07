Объявлена программа 81-го Венецианского кинофестиваля

Сиквел «Джокера», байопик о Марии Каллас с Анджелиной Джоли и новая работа Луки Гуаданьино

Организаторы Венецианского кинофестиваля представили участников грядущего смотра.

В основном конкурсе будут соревноваться сиквел ДЖОКЕРА с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, новая лента Луки Гуаданьино КВИР, эротический триллер МАЛЫШКА с Николь Кидман, байопик МАРИЯ с Анджелиной Джоли, новая лента Педро Альмодовара КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ и многие другие фильмы.

В секции «Горизонты» примет участие драма ТИХАЯ ЖИЗНЬ Александроса Авранаса с Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой.

Помимо этого, в рамках внеконкурсной программы смотра состоится премьера документального фильма Анастасии Трофимовой РУССКИЕ НА ВОЙНЕ.

81-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Основной конкурс:

– КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ (The Room Next Door), реж. Педро Альмодовар

– ПОЛЕ БИТВЫ (Campo Di Battaglia), реж. Джанни Амелио

– ДЕТИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЖИТЬ ПОСЛЕ НИХ (Leurs enfants après eux), реж. Людовик Бухерма, Зоран Бухерма

– БРУТАЛИСТ (The Brutalist), реж. Брэйди Корбет

– ТИХИЙ СЫН (The Quiet Son), реж. Дельфина Кулен, Мюриэль Кулен

– ВЕРМИЛИОН (Vermiglio), реж. Маура Дельперо

– ПИСЬМА ИЗ СИЦИЛИИ (Iddu), реж. Фабио Грассадония, Антонио Пьяцца

– КВИР (Queer), реж. Лука Гуаданьино

– ЛЮБОВЬ (Love), реж. Даг Йохан Хаугеруд

– АПРЕЛЬ (April), реж. Деа Кулумбегашвили

– ПРИКАЗ (The Order), реж. Джастин Курцел

– МАРИЯ (Maria), реж. Пабло Ларраин

– ТРИ ПОДРУГИ (Trois amies), реж. Эмманюэль Муре

– УБИТЬ ЖОКЕЯ (Kill The Jockey), реж. Луис Ортега

– ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ (Joker: Folie à Deux), реж. Тодд Филлипс

– МАЛЫШКА (Babygirl), реж. Халина Рейн

– Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ (Ainda Estamos Aqui), реж. Вальтер Саллес

– СТУДИЯ “DIVA FUTURA” (Diva Futura), реж. Джулия Штайгервальт

– ЖАТВА (Harvest), реж. Афина Рахель Цангари

– МОЛОДОСТЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (Youth - Homecoming), реж. Ван Бин

– ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА (Stranger Eyes), реж. Крис Ео

Фото: кадр из фильма ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ