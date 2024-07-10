Венецианский кинофестиваль объявил состав жюри
Автор: Илья Кувшинов
10 июля 2024
Смотр пройдет с 28 августа по 7 сентября
Организаторы 81-го Венецианского кинофестиваля представили жюри основного конкурса.
Обладателей «Золотого льва» в этот раз выберут режиссеры Джеймс Грей, Эндрю Хэй, Агнешка Холланд, Клебер Мендонса Фильо, Абдеррахман Сиссако, Джузеппе Торнаторе, Юлия фон Хайнц, а также актриса Чжан Цзыи.
Возглавит жюри, как и сообщалось ранее, актриса Изабель Юппер.
Напомним, что фильмом открытия грядущего смотра станет лента Тима Бертона БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС. Полная программа Венецианского кинофестиваля будет объявлена 23 июля.
Фото: официальный сайт фестиваля
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