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Венецианский кинофестиваль объявил состав жюри

Автор: Илья Кувшинов

10 июля 2024

Смотр пройдет с 28 августа по 7 сентября

Организаторы 81-го Венецианского кинофестиваля представили жюри основного конкурса.

Обладателей «Золотого льва» в этот раз выберут режиссеры Джеймс Грей, Эндрю Хэй, Агнешка Холланд, Клебер Мендонса Фильо, Абдеррахман Сиссако, Джузеппе Торнаторе, Юлия фон Хайнц, а также актриса Чжан Цзыи.

Возглавит жюри, как и сообщалось ранее, актриса Изабель Юппер.

Напомним, что фильмом открытия грядущего смотра станет лента Тима Бертона БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС. Полная программа Венецианского кинофестиваля будет объявлена 23 июля.

Фото: официальный сайт фестиваля

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