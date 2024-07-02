Сиквел «Битлджуса» откроет Венецианский кинофестиваль
Автор: Илья Кувшинов
2 июля 2024
Мировая премьера ленты Тима Бертона состоится в рамках внеконкурсной программы
Организаторы 81-го Венецианского кинофестиваля объявили фильм открытия грядущего смотра – им станет лента Тима Бертона БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС.
Мировая премьера сиквела комедийного хоррора 1988 года состоится в рамках внеконкурсной программы в среду, 28 августа, в Большом зале Дворца Кино на острове Лидо.
Главные роли в картине исполнили Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О'Хара, Джастин Теру, Моника Беллучи, Дженна Ортега и Уиллем Дефо.
Полная программа Венецианского кинофестиваля будет объявлена 23 июля.
Фото: кадр из фильма БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС
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