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Сиквел «Битлджуса» откроет Венецианский кинофестиваль

Автор: Илья Кувшинов

2 июля 2024

Мировая премьера ленты Тима Бертона состоится в рамках внеконкурсной программы

Организаторы 81-го Венецианского кинофестиваля объявили фильм открытия грядущего смотра – им станет лента Тима Бертона БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС.

Мировая премьера сиквела комедийного хоррора 1988 года состоится в рамках внеконкурсной программы в среду, 28 августа, в Большом зале Дворца Кино на острове Лидо.

Главные роли в картине исполнили Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О'Хара, Джастин Теру, Моника Беллучи, Дженна Ортега и Уиллем Дефо.

Полная программа Венецианского кинофестиваля будет объявлена 23 июля.

Фото: кадр из фильма БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС

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