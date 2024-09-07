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Фильм с Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале

Автор: Илья Кувшинов

7 сентября 2024

Премия «За содействие межрелигиозному диалогу» вручается независимым жюри Interfilm уже в 13-й раз

Независимое жюри Interfilm уже в 13-й раз выбрало обладателя премии «За содействие межрелигиозному диалогу» в рамках двух программ Венецианского кинофестиваля.

На этот раз награда досталась драме ТИХАЯ ЖИЗНЬ Александроса Авранаса, главные роли в которой исполнили Григорий Добрыгин и Чулпан Хаматова.

«Этот невероятно насыщенный фильм очень четко структурирован, игра актеров одновременно и трогательная, и напряженная, а сама история сталкивает нас с лицемерием так называемой человеческой, а на самом деле холодной как лед бюрократии», – подчеркивается в официальном заявлении.

В центре повествования картины – семейная пара из России, которая переезжает в Швецию вместе с двумя дочерями в надежде на новую счастливую жизнь. Эти надежды рушатся, когда отклоняют их прошение об убежище. Отказ приводит к загадочной коме одной из дочерей – ее поражает так называемый «синдром отстраненности ребенка».

Лауреаты 81-го Венецианского кинофестиваля будут объявлены на торжественной церемонии уже сегодня вечером.

Фото: кадр со съемок фильма ТИХАЯ ЖИЗНЬ

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