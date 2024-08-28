В Венеции открывается 81-й международный кинофестиваль

Фильмом открытия станет «Битлджус Битлджус» Тима Бертона

28 августа свою работу начинает 81-й Венецианский кинофестиваль.

Фильмом открытия этого года станет новая работа Тима Бертона БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС. Мировая премьера сиквела комедийного хоррора 1988 года состоится в рамках в большом зале Дворца кино на острове Лидо, а гостями показа станут Майкл Китон, Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Кэтрин О'Хара, Джастин Теру, Моника Беллуччи и Уиллем Дефо, а также сам режиссер.

В ближайшие девять дней красная дорожка Дворца будет самым звездным местом на планете – пострадав от прошлогодних забастовок, организаторы смотра на этот раз превзошли сами себя. В числе уже подтвержденных гостей фестиваля – Хоакин Феникс, Леди Гага, Джордж Клуни, Брэд Питт, Дэниэл Крейг, Анджелина Джоли, Антонио Бандерас, Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Тильда Суинтон, Николь Кидман и многие другие. Президентом жюри основного конкурса в этом году выступает французская актриса Изабель Юппер.

Тем не менее, многие журналисты высказали свои опасения насчет невозможности «добраться до тел» знаменитостей – по некоторым громким проектам не планируется устраивать никаких джанкетов, кроме официальных пресс-конференций. Речь, в частности, идет об экшн-комедии ОДИНОКИЕ ВОЛКИ Джона Уоттса, драмеди КВИР Луки Гуаданьино и байопике МАРИЯ Пабло Ларраина.

Художественный директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера, в свою очередь, сказал, что он «не в курсе происходящего» и подчеркнул, что все это вряд ли касатеся большей части программы смотра. Утверждается, что на мероприятие было аккредитовано почти 3 тыс журналистов.

Есть в этом году в конкурсе Венеции и своеобразный русский след: в секции «Горизонты» примет участие драма ТИХАЯ ЖИЗНЬ Александроса Авранаса с Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой, а в рамках внеконкурсной программы смотра состоится премьера документального фильма Анастасии Трофимовой РУССКИЕ НА ВОЙНЕ.

Почетные награды за вклад в кинематограф получат Сигурни Уивер и режиссер Питер Уир.

Фото: соцсети фестиваля