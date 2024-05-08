Изабель Юппер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Автор: Илья Кувшинов
8 мая 2024
Смотр пройдет с 28 августа по 7 сентября
Французская актриса Изабель Юппер станет президентом жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.
«У нас с фестивалем долгая и прекрасная история. Стать привилегированным зрителем – это большая часть. Особенно сейчас, ведь кино – это обещание. Обещание сбежать, разрушить, удивить и взглянуть на мир с положительной стороны, несмотря на разницу наших вкусов и идей», – заявила она.
81-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.
Фото: кадр из фильма ИА
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