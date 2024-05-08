Изабель Юппер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Смотр пройдет с 28 августа по 7 сентября

Французская актриса Изабель Юппер станет президентом жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

«У нас с фестивалем долгая и прекрасная история. Стать привилегированным зрителем – это большая часть. Особенно сейчас, ведь кино – это обещание. Обещание сбежать, разрушить, удивить и взглянуть на мир с положительной стороны, несмотря на разницу наших вкусов и идей», – заявила она.

81-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Фото: кадр из фильма ИА