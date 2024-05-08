top banner

Изабель Юппер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

8 мая 2024

Смотр пройдет с 28 августа по 7 сентября

Французская актриса Изабель Юппер станет президентом жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

«У нас с фестивалем долгая и прекрасная история. Стать привилегированным зрителем – это большая часть. Особенно сейчас, ведь кино – это обещание. Обещание сбежать, разрушить, удивить и взглянуть на мир с положительной стороны, несмотря на разницу наших вкусов и идей», – заявила она.

81-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Фото: кадр из фильма ИА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Кинотеатры о «Месяце без пираток»: «Площадки использовали выходные для проведения субботника»
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в первом квартале 2024 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 мая
Подробнее
Названы самые убыточные голливудские проекты 2023 года
Подробнее
«Летучий корабль» получит продолжение
Подробнее
Итоги российского онлайн-проката в марте и первом квартале 2024 года
Подробнее
Касса России: «Сто лет тому вперед» продолжает лидировать
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 29 апреля – 5 мая 2024 года
Подробнее
Касса четверга: «Сто лет тому вперед» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
«Чума» Дмитрия Давыдова получила приз FIPRESCI на немецком кинофестивале goEast
Подробнее
Трейлеры российских проектов оказались в числе номинантов на Golden Trailer Awards
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Всемирный потоп» занял вторую строчку чарта
Подробнее
В Москве прошла премьера картины «Любви не бывает?»
Подробнее
Официальная касса России: лидером проката осталась фантастика «Сто лет тому вперед»
Подробнее
Фестиваль «Короче» открыл прием работ на участие в конкурсных программах
Подробнее
Фонд кино поддержит 15 проектов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
Sony и Apollo хотят обсудить предложение о покупке Paramount Global за $26 млрд
Подробнее
В Красноярском крае стартовал прием заявок на питчинг кинопроектов
Подробнее
«Министерство неджентльменских дел» все-таки выйдет в российский прокат
Подробнее