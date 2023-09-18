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Сериальный перезапуск «Гарри Поттера» еще не нашел сценариста

Автор: Илья Кувшинов

18 сентября 2023

Продюсер Дэвид Хэйман надеется, что это будет особенный проект

Продюсер Дэвид Хэйман пообщался с журналом Total Film в рамках промо-кампании грядущего ВОНКИ с Тимоти Шаламе и поделился новостями о сериальном перезапуске «Гарри Поттера» для сервиса MAX.

По словам Хэймана, также выступавшего продюсером оригинальных полнометражных экранизаций книг Джоан Роулинг и спин-оффа ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ, новому шоу пока далеко до съемочного периода.

«Мы еще на очень ранней стадии, – отметил он. – У нас пока даже нет сценариста, поэтому рано о чем-то говорить. Но мы надеемся, что это будет особенный проект, позволяющий погрузиться в книги еще глубже»

Слухи о возможном сериале шли не один год, однако официальное подтверждение от холдинга Warner Bros. Discovery появилось только в этом апреле. Планируется, что каждый из семи сезонов шоу будет основан на одной из книг Роулинг.

Фото: кадр со съемок фильма ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2 

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