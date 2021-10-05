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Клим Шипенко и Юлия Пересильд отправились в космос для съемок фильма

Автор: Никита Никитин

5 октября 2021

Долгожданный запуск ракета-носителя «Союз» с режиссером и актрисой на борту состоялся

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», который доставит на Международную космическую станцию  российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Предполагается, что они снимут эпизоды для первого игрового фильма в космосе. Вместе с кинематографистами в полет отправился космонавт Антон Шкаплеров.

Как сообщил «Роскосмос», пуск и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме, корабль выведен на орбиту. Сегодня пройдет стыковка корабля с МКС. На Youtube-канале госкорпорации можно следить за прямой трансляцией полета.

Разработкой картины с рабочим названием ВЫЗОВ занимается киностудия Yellow Black and White совместно с «Первым каналом». О планах снять первый в истории игровой фильм в космосе было сообщено ровно год назад, осенью 2020 года. Участники киносъемок в космосе прошли долговременную предстартовую подготовку.

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