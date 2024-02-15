top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • ИРИ объявил первых финалистов III Национальной премии интернет-контента

ИРИ объявил первых финалистов III Национальной премии интернет-контента

Автор: БК

15 февраля 2024

Первая часть церемонии состоится 5 марта в Краснодарском крае

Институт развития интернета (ИРИ) назвал первых претендентов на соискание III Национальной премии интернет-контента.

Первая часть церемонии состоится 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

Организаторы премии вручат награды в категориях «Проект в вертикальном формате», «Анимационный проект», «Музыкальный клип» и многих других. Финалистов по традиции определил экспертный совет, а победителей выберет профессиональное жюри.

Список первых финалистов

Проект в вертикальном формате
• «Гуфистори»
• «Ваня, спасай!»
• «Фабрика звезд»
• «В активном поиске»
• «Народов много – Родина одна. Образ будущего»

Анимационный проект
• «Супергерои.ру»
• «Ася и Вася»
• «Пушкин и... Михайловское»
• «Команда МАТЧ»
• «Ник-изобретатель. Новый сезон»

Музыкальный клип
• Баста – Рэквием
• Dabro – Ты знаешь, мам
• Хор Сретенского монастыря, Сергей Полунин – Семья
• Дима ОМ. – Дима Дома
• Максим Фадеев – Обязательно вернусь

Вирусный контент
• Финал сериала «Реальные пацаны»
• «Че делаем? Куда идем?»
• «Молодежка. 10 лет»
• Певица Ван Фан из КНР спела «Катюшу» в здании Мариупольского театра
• «Последний шанс»

Тематические номинации

«Делая мир лучше»
• «Как все»
• «Это дети… Донбасса»
• «#невсёравно»
• «Добрый бизнес»
• «Послевыписки.рф»

«Сохраняя историческую память»
• «Проект 1812 часть 2»
• «История России»
• «Мобильное приложение «Тренажер по истории России»
• «Время «Спартака»
• «Факультет истории»

«Искусство просвещать»
• «Образцовое чтение»
• «За ширмой тысячного Ли»
• «Россия - мои горизонты»
• «Смешная история»
• «Потолкуем.»

Вторая часть торжественной церемонии награждения состоится 30 мая в Москве.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино определил лидеров российского кинопроизводства на 2024 год: чьи проекты смотрят зрители?
Подробнее
Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
Сказка «Летучий корабль» не выйдет в запланированную дату
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Мастер и Маргарита» продолжает доминировать
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Мастер и Маргарита» не сдает позиции
Подробнее
Касса четверга: «Мастер и Маргарита» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 5–11 февраля 2024 года
Подробнее
Касса России: «Мастер и Маргарита» остается лидером третью неделю подряд
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink представил проекты нового сезона
Подробнее
«Формула Кино» подала иск к «Синема Парку» на 856 млн рублей
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» объявил предварительную программу
Подробнее
Итоги российского онлайн-проката в январе 2024 года
Подробнее
Официальная касса России: лидерство в прокате сохранил холдовер «Мастер и Маргарита»
Подробнее
Warner Bros. все-таки отменит уже готового «Койота против Acme»
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» начал прием заявок
Подробнее
Московский международный кинофестиваль получит грант на проведение из городского бюджета
Подробнее
Disney+ приобрел права на фильм-концерт Тейлор Свифт за более чем $75 млн
Подробнее
Гильдия режиссеров США объявила лауреатов своей премии
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Рецепт любви»
Подробнее
Автор «Крика» превратит «Окно во двор» Альфреда Хичкока в сериал
Подробнее