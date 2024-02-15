ИРИ объявил первых финалистов III Национальной премии интернет-контента

Первая часть церемонии состоится 5 марта в Краснодарском крае

Институт развития интернета (ИРИ) назвал первых претендентов на соискание III Национальной премии интернет-контента.

Первая часть церемонии состоится 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

Организаторы премии вручат награды в категориях «Проект в вертикальном формате», «Анимационный проект», «Музыкальный клип» и многих других. Финалистов по традиции определил экспертный совет, а победителей выберет профессиональное жюри.

Список первых финалистов

Проект в вертикальном формате

• «Гуфистори»

• «Ваня, спасай!»

• «Фабрика звезд»

• «В активном поиске»

• «Народов много – Родина одна. Образ будущего»

Анимационный проект

• «Супергерои.ру»

• «Ася и Вася»

• «Пушкин и... Михайловское»

• «Команда МАТЧ»

• «Ник-изобретатель. Новый сезон»

Музыкальный клип

• Баста – Рэквием

• Dabro – Ты знаешь, мам

• Хор Сретенского монастыря, Сергей Полунин – Семья

• Дима ОМ. – Дима Дома

• Максим Фадеев – Обязательно вернусь

Вирусный контент

• Финал сериала «Реальные пацаны»

• «Че делаем? Куда идем?»

• «Молодежка. 10 лет»

• Певица Ван Фан из КНР спела «Катюшу» в здании Мариупольского театра

• «Последний шанс»

Тематические номинации

«Делая мир лучше»

• «Как все»

• «Это дети… Донбасса»

• «#невсёравно»

• «Добрый бизнес»

• «Послевыписки.рф»

«Сохраняя историческую память»

• «Проект 1812 часть 2»

• «История России»

• «Мобильное приложение «Тренажер по истории России»

• «Время «Спартака»

• «Факультет истории»

«Искусство просвещать»

• «Образцовое чтение»

• «За ширмой тысячного Ли»

• «Россия - мои горизонты»

• «Смешная история»

• «Потолкуем.»

Вторая часть торжественной церемонии награждения состоится 30 мая в Москве.