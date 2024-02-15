ИРИ объявил первых финалистов III Национальной премии интернет-контента
Первая часть церемонии состоится 5 марта в Краснодарском крае
Институт развития интернета (ИРИ) назвал первых претендентов на соискание III Национальной премии интернет-контента.
Первая часть церемонии состоится 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.
Организаторы премии вручат награды в категориях «Проект в вертикальном формате», «Анимационный проект», «Музыкальный клип» и многих других. Финалистов по традиции определил экспертный совет, а победителей выберет профессиональное жюри.
Список первых финалистов
Проект в вертикальном формате
• «Гуфистори»
• «Ваня, спасай!»
• «Фабрика звезд»
• «В активном поиске»
• «Народов много – Родина одна. Образ будущего»
Анимационный проект
• «Супергерои.ру»
• «Ася и Вася»
• «Пушкин и... Михайловское»
• «Команда МАТЧ»
• «Ник-изобретатель. Новый сезон»
Музыкальный клип
• Баста – Рэквием
• Dabro – Ты знаешь, мам
• Хор Сретенского монастыря, Сергей Полунин – Семья
• Дима ОМ. – Дима Дома
• Максим Фадеев – Обязательно вернусь
Вирусный контент
• Финал сериала «Реальные пацаны»
• «Че делаем? Куда идем?»
• «Молодежка. 10 лет»
• Певица Ван Фан из КНР спела «Катюшу» в здании Мариупольского театра
• «Последний шанс»
Тематические номинации
«Делая мир лучше»
• «Как все»
• «Это дети… Донбасса»
• «#невсёравно»
• «Добрый бизнес»
• «Послевыписки.рф»
«Сохраняя историческую память»
• «Проект 1812 часть 2»
• «История России»
• «Мобильное приложение «Тренажер по истории России»
• «Время «Спартака»
• «Факультет истории»
«Искусство просвещать»
• «Образцовое чтение»
• «За ширмой тысячного Ли»
• «Россия - мои горизонты»
• «Смешная история»
• «Потолкуем.»
Вторая часть торжественной церемонии награждения состоится 30 мая в Москве.